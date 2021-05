Később érik, és kevesebb lesz egyik kedvenc hazai gyümölcsünkből

Már minden zöldségesnél megvásárolható a hazai fólia alatt nevelt eper. Az ára hétről hétre mérséklődik, a szabadföldi változatot pedig a termelők május végére ígérik. Az idén legalább tíz nap késésben van az első hazai gyümölcs, aminek leginkább a hűvös időjárás az oka.

Még el sem kezdődött az eperszezon, de máris vita van a termelők és a kereskedők között. Leginkább azokra dühösek az epresek, akik magyar címszó alatt próbálják meg értékesíteni a görög, Észak-Afrikából behozott termést. A külföldihez ugyanis jóval olcsóbban jutnak a kereskedők, de ha hazaiként értékesítik, nagyobb haszonnal tudnak dolgozni.

A szedresi Bogdán Mária és családja fóliás eperrel és szabadföldivel is foglalkozik. Mint mondta, a fóliással volt több teendő az idén is, a fagyos reggelek miatt még fátyolfóliát is borítottak a sátorfólia alatt lévő eperre, hogy ne fázzon meg. Pár napig meleg volt, akkor kitakarták a gyümölcsöt, este pedig vissza. Az első virágokat így is elrúgta a növény.

A termelő elmondta, nagy a verseny a piacon, éppen a már említett külföldi eper miatt. A kereskedők között vannak, akik valóban görög gyümölcsöt hazaiként kínálnak, ezt azért tudják megtenni, mert vásárolnak pár ládával – a külföldi mellé – magyar termelőktől is, így van felvásárlási jegyük, ha ellenőriznék őket.

Bogdán Mária elmondta, idén a fóliás eperre nagyon nagy a kereslet, annak ellenére, hogy viszonylag magas árral indultak, és még most is kétezer forint kilója. A nagybani piacon is 2000–2500 forintért vehetik meg a kereskedők, amire ráteszik a saját hasznunkat.

A szedresi család elhúzódó szezonra számít a május végére beérő szabadföldi epernél. A megyében négy standon is árusítanak, kettő Szekszárdon, egy Pakson és egy Tolnán van.

Az eper ma már igazi hungarikum, hiszen nagyon sokan foglalkoznak vele nagyobb tételben is. A megyében az egyik legismertebb és legnagyobb szabadföldi termelő a faddi székhelyű Venyige Szövetkezet. Az egyik tagja, Bényi András elmondta, idén a fagy nem ártott az epernek, jégeső szerencsére még nem volt, de csúszásban van a megszokotthoz képest az érési folyamat. Ilyen hideg áprilisra, mint az idei, nem emlékeznek, mondta a termelő. Ez lelassította az érést, és megritkította a termés mennyiségét. Jó esetben – ha tartósan visszatér a meleg idő – közepes termésre számítanak.

Árról egyelőre nem tudnak beszélni, az biztos, az egyik legolcsóbbak a megyében, hiszen a reggel leszedett epret helyben értékesítik azoknak, akik a termőhelyre elmennek érte. A Honay az egyik legkorábbi fajta, ezzel indulnak, mely egy nagyon aromás eper, minél érettebb, annál édesebb is. Egy bajai cukrász például évek óta lefoglal ebből a termésből egy nagy adagot az aromája miatt.

Az biztos, a tavalyinál magasabb árakra kell számítani, mondta Bényi András, hiszen a növényvédő szerek is drágultak.

Átlagosan 8–10 ezer tonna terem Három fázisban érkezik a magyar szamóca a kereskedelmi forgalomba. Április második harmadától a – részben – fűtött fóliasátras termés került a piacokra vagy az üzletekbe, majd utána, április végével, május elejével a fóliaalagutas, bakhátas, fátyolfóliás termőterületekről szedik a gyümölcsöt, és május közepétől, végétől nagy mennyiségben érkezik a szabadföldi szamóca. A hazai termés június közepéig, végéig kitart.

A magyarországi üzemi szamóca-termőterület mintegy 650 hektár, ezen az időjárási viszonyok függvényében átlagosan 8–10 ezer tonna gyümölcs terem.

A termőterület 20–20 százaléka Bács-Kiskun és Pest megyében található. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliatakarásos, sátras hajtatás. Tolna megyében hatvan hektárnyi eper terem, kereskedelmi céllal.

Borítóképünkön: Bogdán Máriáék fátyolfóliát is borítottak az eperre a fagyos reggelek miatt