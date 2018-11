Kész vannak az új parkolók a Kadarka lakótelepen

Már használatba vették az autósok a huszonnyolc új, illetve felújított díszburkolatú parkolót a Kadarka lakótelepen.

Határidő előtt elkészült a Kadarka lakótelepen huszonnyolc új, illetve felújított díszburkolatú parkoló, amelyeket a lakók már használatba is vettek. A parkolók mellett járdát és feljárókat is építettek, amely könnyebbé teszik a lépcsőházak megközelítését, mondta el Ács Rezső polgármester csütörtökön a helyszínen. Ezzel a beruházással közel kétszáz család életét tették kényelmesebbé. A lakók kívánságának megfelelően az utca másik oldalán pedig felfestették a beálló helyeket.

Nem egészen két év alatt közel száz új parkolóhelyet adtak át a városban, és még továbbiakat is létesítenek, tette hozzá a polgármester. A beruházás kivitelezője ezúttal is a Közúti Építő és Szolgáltató Kft. volt. A Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány támogatásával valósult meg a beruházás 21,2 millió forintból, amelyhez a városnak mintegy 6 millió forint önerőt kellett biztosítani. Gyurkovics János a terület önkormányzati képviselője, aki sokat harcolt a parkolókért, elmondta, hogy az ott élők annak is nagyon örülnek, hogy rendezettebbé vált a környék