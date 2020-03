Készülnek az emelkedő lélekszámra Gerjenben

Jelentős fejlesztések előtt áll Gerjen. A Paksi Ipari Park Kft. közreműködésével megvalósuló két projektről szombaton sajtótájékoztatón számoltak be.

A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó szakemberállomány elhelyezése érdekében nemcsak Pakson, hanem több környező településen is bővítik a lakásállományt, illetve fejlesztik az infrastruktúrát. Ennek nyomán jelentős fejlesztések valósulnak meg Gerjenben is.

Szombati sajtótájékoztatóján Romhányi Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 254 millió forintos támogatást nyert úthálózat bővítésére. Ez nem csupán utak és járdák építését jelenti, hanem a település dél-nyugati részén található, 53 belterületi telekből álló lakónegyed teljes körű közművesítését is, így az ivóvízhálózat kiépítését, a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetését és a közvilágítás kialakítását. Ezzel kapcsolatban Romhányi Károly kiemelte, hogy a telkek oszthatóak, vagyis több mint száz ingatlan számára is alkalmas lehet a terület. A telkek nagy része magántulajdonban van, de az önkormányzat segítséget nyújt az érdeklődőknek – tette hozzá a polgármester.

Nem mellékes, hogy a Paksot Kalocsával összekötő híd építéséhez kapcsolódóan út épül Paks és Gerjen között a Duna mentén, így a város kevesebb mint tíz perc alatt elérhető lesz a faluból.

Egy másik projektre, az ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítésének, valamint a csapadékvíz elvezetésének tervezésére is támogatást kapott a település. A fejlesztés nemcsak Gerjent, hanem Dunaszentgyörgyöt is érintené, ahol szintén lakhatási fejlesztés valósul meg a közeljövőben. A kapacitásbővítés és ivóvízminőség-javítás után a paksi vízműtelep biztosítaná az ivóvizet a két községnek, és a szennyvizet is a kibővített paksi szenny­víztelepre továbbítanák a jövőben. A támogatás közel 343 millió forint.

A sajtótájékoztatón Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy Pakson már látható jelei vannak az évszázad magyar beruházásának, vagyis a Paks II. beruházásnak, és hasonló fejlődés előtt állnak a környező települések is.

A sajtótájékoztatót követően családi nap kezdődött Gerjenben, a megújult Közösségi Házban. A gyerekeket az Ökocsiga Játszóház jóvoltából paraszt­udvar és elektromos autópálya várta, az Atomenergetikai Múzeum állomásán izgalmas fizikai kísérletekkel találkozhattak, másutt a Duna élővilágát ismerhették meg, de volt játék pecázás, energiatakarékossági kvíz és kézműveskedés is.

A Mi Dunánk is, a rajzok bizonyítják A Mi Dunánk is címmel alkotói pályázatot hirdetett a gerjeni önkormányzat a 14 éven aluli és felüli korosztály számára. A nevezőktől azt kérték, hogy a benyújtott pályamunkák a Dunához vagy a vízpart élővilágához kapcsolódjanak. A fiatalabb korcsoportban a Gerjeni Óvoda Süni csoportja lett az abszolút első, nyereményük egy televízió lett. A zsűri vigaszdíjat, egy tabletet is átadott, amelyet Link Zsóka vehetett át. Különdíjas lett Posztobányi Csenge és Tóth Róbert, akik egyhetes oroszországi fotótáborban vehetnek részt, míg az alsó tagozatos alkotások készítői 10 ezer forintos éttermi utalványt kaptak. A 14 éven felüli korosztályban Ürmösy Sándor lett az abszolút első díjas, nyereménye egy fényképezőgép az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jóvoltából. A különdíjat Főfai Alexandra kapta. A díjazott fotókból a Diamond Fotó Stúdió vászonképet készített, amelyet szintén átadtak a kép készítőjének.

Borítókép: Az elektromos autópályának különösen a fiúk (és az apukák) körében volt nagy sikere