Két államtitkár tartotta a fórumot

Üzenjük Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani! Ezt a címet viselte az az európai parlamenti választási fórum, mely csütörtökön várta az érdeklődőket Nagymányokon a művelődési házban. A Fidesz rendezvényén Potápi Árpád János köszöntötte a résztvevőket, köztük Fehérvári Tamást, a megyei közgyűlés elnökét, valamint Filóné Ferencz Ibolyát, Botta Györgyöt és Karl Bélát, Bonyhád, Hőgyész és Nagymányok polgármestereit.

Az országgyűlési képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár előrebocsátotta, hogy ilyen fontos választás talán még sohasem volt; ez közhelynek tűnik, de igaz. Az viszont messze nem igaz, hogy a kormány akár kilépni is hajlandó lenne az EU-ból – jelentette ki. Ugyanakkor a gondokat nyíltan meg kell beszélni az átfogó megoldás érdekében. Az európai politika élesen kettéválik a bevándorlást támogató, illetve az azt ellenző irányzatra: mi, magyarok – mondta az államtitkár – a zsidó-keresztény és római-görög hagyományokon alapuló örökséget kívánjuk továbbadni utódainknak.

Ezután Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára, a párt alelnöke tartott előadást. A korlátlan bevándorlás súlyos következményeit sorolva rámutatott arra, hogy ilyen helyzetben jogos a kérdés: vajon megmaradhat-e Európa kereszténynek vagy sem? A jelenlegi brüsszeli politikát tekintve az alelnök valósnak tartotta ezt a lehetőséget is. Éppen ezért fontos a május 26-i szavazás révén az európai parlament befolyásolása: nem mindegy, hogy kik kerülnek az Európai Bizottságba és ott mit fognak képviselni. Németh Szilárd arra is rámutatott, hogy az illegális migráció megállítható, ezt éppen Magyarország bizonyította be.