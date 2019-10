Két évre szól a tanulmányi ösztöndíj

Harmincnégy diák, köztük a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium diákjai, Folkmann-Papp Petra és Mayer Fanni 11. a osztályos tanulók is átvehették a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A kétéves ösztöndíjról szóló okleveleket Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepélyes keretek között adta át részükre a hónap elején.

– Egy érdekes és egyben tanulságos történetet mesélt nekünk az emberekről, akik sosem elégedettek, mindig többet és jobbat akarnak. Sokszor irigyek egymásra, de ez nem vezet semmire. Majd kiemelte, hogy mi már bizonyítottunk, de a jövőben is számítanak ránk nemzetiségünk tagjai. Fontos, hogy mi, fiatalok is tegyünk azért, hogy közösségeink kultúráját megőrizhessük és továbbadhassuk, hiszen elődeink is ugyanezt tették – számolt be élményeiről a két diák.

Az ösztöndíjat idén tizenhét nemzetiségi – tíz német, két horvát, két szlovák és egy-egy román, szerb és szlovén – középiskola két-két diákja kapta meg.