Két hét múlva félévi, még lehet javítani

Még két hét van vissza az általános iskolákban az első félév végéig. A legtöbb helyen már megírták a felmérőket, szerencsés esetben még javítani is lehet a jegyeken.

Bár még két hét van vissza az első félév végéig, vannak családok, ahol az eredmény miatt már most szoronganak a szülők és a gyerekek is, hiszen aki most nyolcadik osztályos, annak a félévi eredménye is számít majd a továbbtanulásnál. A pszichológus viszont azt mondja, nem feltétlenül kellene a január végének ilyen stresszes időszaknak lennie.

– Annyit várjunk el a gyerektől, amire ő valóban képes – mondta dr. Király Gabriella, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, klinikai szakpszichológus. Nem mindenkiből lesz tudományos kutató, és nem biztos, hogy egy jó szakmunkás boldogtalanabb nála. Keressük meg azt, amiben a gyermekünk a legjobb, és azt erősítsük benne. A lényeg úgyis az, hogy boldog, elégedett, hasznos embernek érezze magát, akár orvosként, akár kertészként, akár autószerelőként.

A bátai Hunyadi János Általános Iskolába mintegy hetven diák jár, tájékoztatott Benedekné Stürmer Anna igazgató. Ebből a létszámból csupán nyolcan (ők a végzősök) fejezik majd be nyár elején az iskolát. A nyolcadikosok közül mindenki tovább szeretne tanulni, van, aki gimnáziumban, van, aki szakiskolában. A nyolcadikosoknál jobban számít a félévi jegy, mint a többi diáknál, hiszen náluk ez is beleszámít a szerzett pontokba. Az igazgatónő elmondta, a falusi iskola előnye, hogy családias, a pedagógusok jól ismerik a gyerekeket és a szüleiket is. Ha valakivel gond van – hirtelen lerontotta a jegyét, vagy hiányzik az iskolából – azonnal felveszik a kapcsolatot a szülővel. A bátai iskola egyébként jól felszerelt, digitális táblák vannak az osztálytermekben, számítógépes terem, laptopok várják a diákokat.

A szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában közel százhatvan diák kapja kézhez majd a félévi értesítőjét, mondta Fodor Mihályné igazgató. Még van lehetőség itt is, hogy javítson az a jegyén, aki erre rászorul. Ebbe az iskolába tizenhárom nyolcadikos és huszonkét elsős jár, utóbbiak még nem kapnak jegyet, csak szóbeli értékelést.

Az általunk megkérdezett többi iskola igazgatója is egyetértett azzal, hogy a félévi eredmény arra fókuszál, mit értek el eddig a diákok, mi a további cél, teendő a tanév végéig.