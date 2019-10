Két körzetben megismétlik a képviselő-választást

Jogerős ítéletet hozott csütörtökön a szekszárdi választási kifogások ügyében a Pécsi Ítélőtábla: nem lesz megismételt polgármester-választás a megyeszékhelyen. Az ítélőtábla ugyanis helyben hagyta a területi választási bizottság (TVB) döntését, amelyben az elutasította az erre irányuló kérelmet.

Mint dr. Tóth Sándor, az ítélőtábla sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, megvizsgálták Ács Rezső polgármester kommunikációs gyakorlatát, s megállapították, hogy nem történt olyan jogsértés, amely a választás eredményére való lehetséges kihatása miatt okot adna annak megsemmisítésére.

A másik két ügyben is helybenhagyta a bíróság a TVB döntéseit. Eszerint két szekszárdi körzetben meg kell ismételni a képviselő-választást. Ennek időpontja november 10., vasárnap. A döntések indoka az volt, hogy a két választókerületben az ellenzéki képviselőjelöltek több alkalommal is bementek a szavazókörökbe azzal az indokkal, hogy reggelit, illetve ebédet visznek a szavazatszámláló bizottság azon tagjainak, akik az őket jelölő szervezetet képviselték. A törvény értelmében azonban képviselőjelöltek nem tartózkodhatnak a szavazóhelyiségben, ugyanis az ilyen cselekmények alkalmasak lehetnek arra, hogy a választópolgárokat a szavazással kapcsolatos döntésükben befolyásolják.

A jogerős határozatok kapcsán sajtótájékoztatót tartottak a Fidesz-KDNP képviselői. Horváth István, Szekszárd és környéke országgyűlési képviselője ismertette az ítélőtábla azon döntéseit, amelyekben ő emelt választási kifogást az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) jelöltjeinek törvénysértései miatt. Mint mondta, a megismételt voksolás a 2. és a 8. számú választókerületben lesz. Előbbiben a Fidesz-KDNP jelöltje, dr. Haag Éva alpolgármester 586 szavazatot kapott, mindössze tizenhattal kevesebbet mint Csötönyi László, az ÉSZ jelöljte, aki az egyik törvénysértést elkövette. A 8. választókerületben Szegedi Attilát indította a kormánypárt, az ő esetében pedig 15 voks volt a különbség a törvénysértő módon eljáró, szintén az ÉSZ színeiben induló Faragó Zsolt javára.

Horváth István hozzátette, azt szeretnék, ha a megismételt választás során tiszta küzdelemben dőlne el a mandátumok sorsa, s végre nyugalom és béke lenne Szekszárdon, és elkezdődhessen, pontosabban a kormány támogatását is élvezve folytatódhasson a megkezdett munka a város javára. Dr. Haag Éva a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy az ítélőtábla jogerős végzése lényegében azon alapult, hogy az ellenzéki képviselőjelöltek nem is cáfolták a törvénysértés tényét, miszerint többször is visszamentek, s ott tartózkodtak, beszélgettek az emberekkel azokban a szavazókörökben, amelyekben rájuk is lehetett voksolni.

Ács Rezső, aki most már jogerősen is a megyeszékhely polgármestere, elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a Fidesz-KDNP képviselői többségben legyenek a közgyűlésben. Ő is és a sajtótájékoztató valamennyi résztvevője arra kérte az érintett körzetekben lakókat, hogy a stabilitás és a fejlődés érdekében minél többen menjenek el november 10-én szavazni.