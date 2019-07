Két külterületi utat javítanak Regölyben

Jelenleg két külterületi út stabilizációját készíti elő az önkormányzat, tájékoztatott Kelemen Csaba, Regöly polgármestere.

Az egyik külterületi út hétszáztíz méter, és kerékpárúttal rendelkezik, amelyre az autók rendszeresen ráhajtanak. Ezzel rongálják az állagát, így szükséges az út felújítása, stabilizációja. A másik külterületi utuk ezerhetven méter, amelyhez vízelvezetési rendszert szükséges építeni, hogy a csapadékvíz okozta károkat csökkenteni tudják.

– Az utakat nyertes pályázatunknak köszönhetően, közel száznegyvenmillió forintos költségvetéssel, száztizennyolcmillió forintos támogatásból javítjuk. Az előleget már meg is kaptuk. A projekt jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatában van – mondta el a polgármester.

Az önkormányzat emellett, ugyanannak a nyertes pályázatnak köszönhetően tudott vásárolni egy traktort, egy ágaprítót, emellett egy gréder, azaz földgyalu megvásárlása is folyamatban van. A pályázatot Keszőhidegkúttal konzorciumban adták be, ott is beszereztek egy traktort, és beszerzés alatt áll egy földgyalu.