Két osztály került eddig karanténba

Hagyományos módon indult a tanév, de felkészültek az iskolák a digitális oktatásra való átállásra. A részletekről Gerzsei Péter tankerületi igazgató adott tájékoztatást.

Három járás, a szekszárdi, a tolnai és a paksi alap- és középfokú oktatási intézményeinek túlnyomó többsége a Szekszárdi Tankerületi Központhoz tartozik. Szám szerint huszonnyolc székhelyiskola, tizenkilenc tagintézmény és huszonnyolc telephelyként nyilvántartott oktatóhely ügyes-bajos dolgaival foglalkozik a tankerületi központ, Gerzsei Péter igazgató irányításával. Értelemszerűen ezek többsége általános iskola, de öt gimnázium is szerepel a listán. A pedagógusok összlétszáma 1234 fő, a tanulóké 9405.

Először a járvány első hullámának tapasztalatairól kérdeztük az igazgatót.

– Az előző tanévben a járvány első hullámában minden intézményben gördülékenyen zajlott a tantermen kívüli, digitális oktatás – mondta. – A diákok, a szülők és a pedagógusok is rövid időn belül megszokták az új munkarendet, az online kapcsolattartást. A középiskolák ezen a téren kicsit előnyösebb helyzetben voltak, mert ott már eddig is alkalmazták a digitális oktatás különböző formáit. A pedagógus-társadalom lelkesen, elhivatottan, rengeteg munkával igyekezett megfelelni az újszerű feladatnak. Természetesen a digitális munkarendre történő átállás következményeképpen a tanároknak sokkal többet kellett készülniük az óráikra. Az intézményekben összefogás volt tapasztalható, egymásnak is sokat segítettek a kollégák. A diákoknak ugyan hiányzott az iskolába járás, a közösségi élet, több esetben az élő tanári magyarázat, viszont tetszettek nekik az újszerű, érdekes feladatok. A szülőket is rendkívüli kihívások elé állította ez a helyzet. Ezért jobban értékelték a pedagógusok munkáját, sok pozitív visszajelzés érkezett. Az előforduló problémák főként technikai jellegűek voltak. Ahol nem volt más megoldás, ott papír alapon juttatták el a házi feladatot vagy a tananyagot a pedagógusok.

A továbbiakban a jelenlegi helyzetet ismertette Gerzsei Péter, a rendhagyó tanévkezdést, és a vírus sajnálatos megjelenését a működési területükön.

– Hagyományos módon kezdődött a tanév 2020. szeptember elsején – mondta. – Az adott helyzetben, a gyermekeket és a pedagógusokat tekintve is különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. Köznevelési intézményeink az EMMI-től kapott eljárásrend alapján elkészítették a saját intézményi protokolljukat. A karantén elrendelését és időtartamát a Népegészségügyi Főosztály határozza meg, ezért előfordulhat, hogy az oktatási-nevelési tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében, akár egyik napról a másikra kell átállnia az iskolának a digitális munkarendre, osztály vagy intézmény szinten. Reményeink szerint nem lesz fennakadás, az intézményeink felkészültek. Eddig két osztály került karanténba, és a digitális oktatást sikeresen megoldották.

Pozitív tesztje négy tanulónak van A koronavírus-járvány második hullámának felfutó periódusában vagyunk. Míg a tavaszi, első hullám idején háromszázat alig meghaladó napi esetszám volt a legtöbb, most ennek a duplája sem ritka. Most a fertőzöttek többsége fiatal. A szekszárdi tankerületben tizenhárom intézmény érintett valamilyen módon. Hangsúlyozandó, hogy az adatok napról napra változnak, itt a szerdai állapotot közöljük. Eszerint hatósági karantént hatvannégy tanuló, nyolc pedagógus, két ügyviteli dolgozó, illetve két osztály részére rendelték el. Igazolt pozitív teszttel négy tanuló (ebből kettő nem kezdte meg a tanévet, egy pedig már karanténban volt) és egy ügyviteli dolgozó rendelkezik.

Borítóképen Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója