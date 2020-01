Két uszodát nehéz lenne fenntartani Szekszárdon

A gazdasági bizottság a régi szekszárdi uszoda helyére képzeli el a rekreációs központot, közben pedig az új létesítményt is befejezné. Ács Rezső polgármester azonban azt mondja, a forrást nem látja sem a régi épület felújításához, sem a két uszoda fenntartásához.

A régi uszoda helyére képzeli el az új rekreációs központot a szekszárdi közgyűlés ÉSZ (Éljen Szekszárd Egyesület) tagokból álló gazdasági bizottsága. Mint azt Bomba Gábortól, a grémium elnökétől megtudtuk, az épülő új uszoda befejezését is támogatják. Elképzeléseik szerint ez utóbbi edzések és sportversenyek helyszíne lenne.

Mint arról korábban beszámoltunk, Ács Rezsőnek, Szekszárd polgármesterének ugyan nincs ellenére a régi uszoda átmeneti hasznosítása, azonban határozottan kijelentette, hogy az új uszodát be kell fejezni, nem hagyja, hogy az építkezés torzó maradjon. Most azt is elmondta, hogy amikor leszerződtek Magyarország miniszterelnökével a Modern Városok Programban, akkor ez konkrét helyszínekkel történt meg. Pontosan meghatározták például azt is, hogy az új épületben a fogadótér melyik oldala nyílik az uszoda, a rekreációs központ felé. Ezt a támogatást nem lehet átcsoportosítani, így nagy kérdés, hogy a régi uszoda rekreációs központtá alakítását milyen összegből tervezi a többségi ÉSZ frakció.

Bomba Gábor ugyanakkor megosztotta lapunkkal a gazdasági bizottság elképzeléseit. Eszerint bevételt termelő funkciókkal látnák el, masszázs, fodrász, vásárlási lehetőség állna a látogatók rendelkezésére, sőt még egy mászófalat is terveznek. Azt is elmondta, hogy a jelenleg az élményfürdőben felállított sátor fenntartása, amely alatt úszás oktatás, edzések folynak, évi százmillió forintba kerül.

Ács Rezső viszont úgy gondolja, hogy az ÉSZ tervei hosszú távra jelentenének az önkormányzatnak indokolatlanul komoly megterhelést azzal, hogy egyszerre két uszodát kellene fenntartania. – Magyarországon nincs nyereséggel működő uszoda. Szekszárdon a régi évi hetven-nyolcvanmillió veszteséget termelt. Akárcsak a használaton kívüli létesítmény felújítása esetében, úgy a két épület fenntartásával kapcsolatban is azt mondom, forrás egyelőre nem társul az elképzeléshez. Azaz az ÉSZ változatlanul ötletel – fogalmazott Ács Rezső.

A szerkezettel volt a baj A nyári karbantartáskor derült ki még 2015-ben, hogy a szekszárdi uszoda épületének szerkezetével baj van. Az üzemeltető ERÖV Zrt. statikai szakvéleményt kért. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere akkor hangsúlyozta: eleve ha bármilyen gyanú felmerül egy középület biztonságát illetően, oda nem engedik be a város lakóit. Azt is elmondta, az a pécsi uszoda, melynek mennyezete néhány évvel a szekszárdié előtt adta meg magát, hasonló technikával épült. A városvezető már 2015 őszén úgy tudta, hogyha menthető az épület, és fel akarják újíttatni, az alsó hangon százmillió forintba, de inkább több százmillióba kerülne, és meg is kellene terveztetni, engedélyeztetni az átépítést. Abban a helyzetben a városvezetés számára ésszerűbbnek tűnt az új uszoda építését sürgetni. Ennek helyét már akkor kijelölték, és az építéshez szükséges engedéllyel is rendelkeztek. Az átmeneti időszakban a hobbiúszás, az úszásoktatás és a sportolási lehetőséget az élményfürdő területén biztosítja a város.

Borítóképünkön: Az új uszoda kivitelezésének munkálatai 2018-ban kezdődtek (archív felvétel).