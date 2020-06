Kétmilliárdot fordíthatnak az ipari parkra

Országos kitekintéssel kezdett, az MSZP álmentős videójáról szólt először hétértékelőjén Ács Rezső, Szekszárd polgármestere.

Mint azt a városvezető elmondta, akárcsak annak idején az elhíresült bajai videónak, úgy sajnos ennek is van szekszárdi vonatkozása. A mostani filmes áltörténet jóváhagyói között van ugyanis dr. Harangozó Tamás, szekszárdi országgyűlési képviselő is. – Senkinek sem lehet érdeke, nem válik hasznára, hogy városunk ilyen ügyekkel kerül be az országos sajtóba – fogalmazott Ács Rezső. S ha már álhírekről esett szó, hozzátette, időnként ugyan megjelentek fals híresztelések, ám az egészségügy jól dolgozott az elmúlt hónapokban Szekszárdon is.

Ezen túl négy témát érintett még a megyeszékhely vezetője. Bejelentette, hogy folytatódnak a fejlesztések: több, mint kétmilliárdot fordíthat az önkormányzat saját ipari parkjára. Kétezer-négyszáz négyzetméteres csarnok építését tervezik, amely inkubátorházként is működhet. Ezt elsősorban bérbe adnák. Felújítják a már meglévő csarnokot is, kiépítik a világítást, a légkábeleket pedig a föld alá helyezik. Ez a légi-mentőbázis építése miatt is fontos lépés.

A héten három tonna élelmiszert vehetett át a Coop Segély Alapítványtól a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat I. számú Gyermekotthona. Ács Rezső, aki részt vett az átadón, hangsúlyozta, hogy a szekszárdi és a városhoz valamilyen módon kötődő vállalkozások szerencsére fontosnak érzik a társadalmi szerepvállalást. Szintén a hét jelentős témája a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésének kérdése. A polgármester elmondta, több kommunikációs felületeken megkérdezte a szekszárdiakat, szeretnének-e idén fesztivált. Több, mint ötszázan válaszoltak, többségük a megszokott nívójú és méretű eseménysorozat megszervezésében bízik. Szóba került a strand is, ahol a héten Ács Rezső bejárást tartott. A létesítmény a medencék feltöltése és a vízminta vétel eredményének ismeretében július elsején a megszokottnál szigorúbb feltételekkel kinyithat.

Gyurkovics János alpolgármester arról számolt be, hogy megalakult a szekszárdi hulladékkommandó, valamint, hogy a hajléktalanok ügyével is foglalkozik egy munkacsoport, továbbá elmondta, hogy a problémák közül egyet sem lehet egyik napról a másikra megoldani.