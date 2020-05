Kevés a fertőzött, megtérült a fegyelem

Az itt élők fegyelmezettségének is köszönhetően sikerült alacsony szinten tartani a koronavírussal fertőzöttek számát a megyében. Ács Rezső szekszárdi polgármester hétértékelője ennek megfelelően nem csupán a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről szólhatott.

A veszélyhelyzetben bevezetett szolgáltatások közül például az idősek ellátását az érintetteknek ezután is nyújtja a szekszárdi önkormányzat, de a gyerekek ebédjét már nem szállítják házhoz, derült ki Ács Rezső, Szekszárd polgármesterének hagyományos pénteki hétértékelőjén. A vidékre érvényes lazítások Szekszárdra szintúgy vonatkoznak, ráadásul a járvány szempontjából ez az egyik legkevésbé fertőzött térség, amely nem kevéssé köszönhető az itt élők fegyelmezettségének.

Ez a szabálykövető magatartás jellemző volt a megyeszékhely piacának szombati nyitónapján is, amikor százból kilencvenkilencen szájat és orrot takaró eszközzel indultak vásárolni. A piacra három beengedő kapun keresztül lehetett bejutni, az árusok pedig szintén maszkot, illetve kesztyűt viseltek. – Néhányan megkérdezték, miért reggel nyolc és tíz óra között léphetnek be erre a területre a hatvanöt felettiek. Azért, mert a szerdán és pénteken is van piac, és akik dolgoznak ezeken a napokon reggel nyolc előtt intézik a vásárlást. Nem akartunk eltérő szabályozást a piacnapokra – fogalmazott a városvezető.

Kiderült, május 24-én, vasárnap nyit a vásár, szintén szigorú beléptetéssel, kézfertőtlenítéssel, ugyanakkor itt nem lesz az idősekre vonatkozó időkorlát.

Szintén a szabályok lazítását mutatja, hogy július elsején nyithat a szekszárdi strand. Azért csak ekkor, mert a javítási munkák most komolyabb beavatkozásokat jelentenek, ráadásul Ács Rezső szerint Malomsoki Krisztiánnak, a sportközpont ügyvezetőjének komoly felelőssége van abban, hogy a burkolatfelújítási munkák megcsúsztak.

A polgármester szót ejtett arról, hogy a remények szerint ősz elejére elkészülhet az új uszoda, hiszen aláírták a kivitelezővel a szerződés módosítását. Ács Rezső azt mondta, a közgyűlés mindkét frakciója azt szeretné, hogy elkészüljön a létesítmény, erre pedig a legnagyobb esély a jelenlegi kivitelezővel van.

Ahogy a városvezető fogalmazott, a sok szekszárdit bosszantó hajléktalankérdésre is egy-két héten belül lesz megoldás. Munkacsoport alakult Gyurkovics János alpolgármester vezetésével és szakemberek közreműködésével, ugyanis a más településekről érkezettekkel megnőtt a hajlék nélküliek száma a városban. Agresszíven viselkednek, így közbiztonsági, emellett pedig közegészségügyi szempontból is fontos, hogy pont kerüljön az ügy végére.

Szerényebb díjátadók, fellépések Két díjátadó volt a napokban, amelyeket a korábbi évekhez képest szerényebb körülmények között tartottak. Ács Rezső elmondta, az ápolók napi kitüntetetteket és általában az e hivatást űzőket a közösségi oldalon köszöntötték fel, és a „Szekszárd Év Rendőre„ kitüntető címeket is egyszerű ünnepségen adták át. Szintén a jelenlegi helyzethez igazodva indultak el a sarokkoncertek Szekszárdon, amely oldalhajtásként kibővült a szabadtéri kultúrpercekkel. Elsőként a Bartina Néptáncegyesület tagjai adtak műsort három helyszínen, pénteken estére a Csatári utcába a Humen Brass Band fellépését szervezték meg.

Borítókép: Ács Rezső a pénteki sajtótájékoztatón