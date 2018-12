Kevés a pék, az ács, az ápoló, a hegesztő

Vállalkozók, iparosok, éttermek, pékségek, boltok vezetői arról panaszkodnak, kevés a szakember. Most kezd a társadalomban tudatosulni, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. A szakiskolák adatai szerint végez elegendő diák, de a többségük vagy nem marad a szakmájában, vagy külföldön próbálkozik megélni.

– Fél évet vártam egy vízvezeték-szerelőre, míg végre kijött, megnézte a mellékhelyiséget, elmondta, mi mindent kell cserélni, az mennyibe fog kerülni, majd megbeszéltünk egy időpontot, hogy mikor végzi el a munkát. Aznapra szabadságot vettem ki, vártam, vártam, végül fél órai késés után felhívtam, hogy mikor jön. Akkor nyögte ki, hogy aznap már biztosan nem, mert csőtörés van, és nem fér bele a napjába – panaszolta el esetét egy olvasónk. Természetesen megpróbált egy másik szerelőt keresni, aki újabb három hónap utánra tudott volna egyáltalán időpontot adni.

– A tavalyi évtől szinte minden területen vannak hiányszakmák – mondta dr. Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Ennek az a fő oka, hogy a rendszerváltás után fokozatosan csökkent a szakmák becsülete, a többség inkább gimnáziumban, szakközépiskolában tanult tovább, akinek rosszabb volt a bizonyítványa, csak az ment el valamilyen szakmát tanulni. Közben a képzett szakemberek nyugdíjba mentek, a fiatalabbak külföldön vállaltak munkát. Az utóbbi években tapasztalható némi érdemi változás ennek megítélésében, vagyis most kezd a társadalomban tudatosulni, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Nem beszélve arról, hogy az állam pénzzel is próbálja segíteni a pályaválasztást úgy, hogy jelentős ösztöndíjat biztosít annak, aki jól tanul a szakiskolákban. Például egy 4-es, 5-ös jeggyel havonta akár nettó 60-70 ezer forintos ösztöndíjat is lehet kapni. A szakiskolákban pedig úgy orientálják az oktatást, hogy annak gyakorlati részét a vállalatoknál, vállalkozóknál töltik a diákok, akik aztán ott el is tudnak helyezkedni.

Pár éve nem gondoltuk volna, hogy hiány lesz ácsból, kőművesből, pékből, bolti eladóból vagy villanyszerelőből. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy más helyzetben van ma egy fővárosi vagy nagyvárosi éttermes, mint egy vidéki vendéglátós. Az előbbi meg tudja fizetni a szakácsot, pincért, míg az utóbbi csak kisebb bérezésben tud gondolkodni, mert a forgalma ennyit tesz lehetővé – összegezte dr. Fischer Sándor.

Az ösztöndíjrendszer motiválhat

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolájában, valamint a megye több szakiskolájában az oktatott szakképesítések közül sokan tanulnak a hiányszakmákban. A 2019/2020-as képzésben hiányszakma lehet többek között a hegesztő, az épület- és szerkezetlakatos, a gyakorló ápoló, a mezőgazdasági gépésztechnikus, a pék, a cukrász, a villanyszerelő, a gépi forgácsoló, a tejipari szakmunkás, a kőműves, az ács, az asztalos, vagy a bolti eladó. A hiányszakmát tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjat kapnak az iskoláktól, ha megfelelnek néhány feltételnek (tanulmányi eredmény, igazolatlan hiányzás és fegyelmi büntetés hiánya). A tapasztalatok szerint a hiányszakmákra kidolgozott Szabóky Adolf ösztöndíjrendszer motiváló hatású a tanuló és a család irányában is.

