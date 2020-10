Tetőket rongált meg, nagy károkat okozott Gyulajon a szélvihar

Selmeci László, Gyulaj polgármestere a viharkárokkal kapcsolatban elmondta: vasárnap estig keményen dolgoztak, így már csak két-három ház maradt, amelyekre fel kell tenni a cserepeket. Sajnos a károsult családok többségének nincs biztosítása, csak az önkormányzatra, a máltai szeretetszolgálatra, magánszemélyek adományaira számíthatnak.

Folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz, a károsultakhoz az adományok, például a cserepek: legutóbb Dombóvárról egy volt gyulaji lakos ajánlotta fel a házának összes lecserélt cserepét. Mostanra nagyjából lakhatóvá vált az összes ház, egy kivételével, amely a legnagyobb károkat szenvedte.

Mint ismert, a szélvihar tizenhárom házról szedte le a cserepeket, de azok mellett több másikon is okozott károkat.

– Első ránézésre elkeserítő, kritikus volt a helyzet, úgy tűnt, több tízmillió forintos kárt okozott a vihar – mondta lapunknak Selmeci László polgármester. – Ám ahogy most alakulnak a dolgok, és rakjuk fel a cserepeket, amelyeket önkormányzatunk is biztosított, úgy tűnik, egyre jobb a helyzet. Példaértékű, ahogy összefogtak az emberek. Húsz családot biztosan érintett a vihar, sajnos közülük a legtöbbnek nincs biztosítása, így teljes mértékben ránk és a máltai szeretetszolgálatra szorulnak, illetve bíznak abban, hogy segítséget kapnak, és egymást is segítik. Az önkormányzat hamarosan döntéseket hoz a további támogatásokról, a hétfő reggeli megbeszélés ugyanis az adandó sürgős munkálatok miatt elmaradt.

A polgármester korábban ismertette: szupercella vonult végig a településükön. A Petőfi, Széchenyi, Ady utca több mint egy tucatnyi házának levitte a szél a tetejét, valamelyiknek teljesen, valamint a Dózsa utcában is van néhány tető, amelyeket javítani kellett.

A Petőfi és Széchenyi utcában a bal oldalon „söpört végig” a szél, és azon az oldalon alig néhány házon maradt tető. A Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet épületének öt-hat éves tetejét pedig felemelte majd visszaejtette, emiatt az egész tetőszerkezet megrogyott. Az összes anyagi kár több millió forintra tehető. Az önkormányzat fóliát biztosított a károsultaknak, hogy egy várható eső miatt ne ázzon el a házuk, emellett bontott cserepekkel látták el őket, amelyekkel ideiglenesen be lehet burkolni a tetőszerkezeteket.

Borítóképünkön: Selmczi László polgármester mutatja az egyik kárt szenvedett épületet