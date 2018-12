Kevés új lakás épül, a használtak viszont egyre drágábbak

Huszonnyolc lakást vettek használatba az idén Tolna megyében, az országos átlag ennél jobb, a statisztikai hivatal friss adatai szerint. Ugyanakkor Szekszárdon jelentősen emelkedtek a használt lakások árai, a pár évvel korábbihoz képest nyolcvanhét százalékkal. Az új lakásokat magánszemélyek és vállalkozások egyaránt építtetik.

Mérséklődő ütemben folytatódott a lakásszektor bővülése, az idei első félévben az országban 6517 új lakás épült, harminc százalékkal több, mint egy évvel korábban. Tolna megyében nem volt ilyen pozitív a tendencia, huszonnyolc lakást vettek használatba a tulajdonosai, tavaly ennél harminchéttel többet. Építési forma szerint a lakások közül tizenhét családi ház, tizenegyet pedig többszintes, többlakásos épületben adtak át. Átlagos alapterületük az országos átlagot meghaladó, százhuszonnégy négyzetméter volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A számokat elemezve az ember azt gondolná, pang a lakáspiac a megyében, ami korántsem fedi a valóságot, sőt nagyon nagy a kereslet a használt lakásokra, családi házakra. Markó Ildikó szekszárdi ingatlanszakértő kérdésünkre elmondta, befektetési céllal jellemzően azokat a lakásokat keresik a vásárlók, melyekhez nem kell „hozzányúlni”. Újak a nyílászárók, a konyha, a fürdőszoba felszerelése megfelel a kor igényeinek. Ma már a légkondicionált lakás nem számít luxusnak, inkább elvárásnak. A kevesebb pénzzel rendelkezők megveszik a lepusztultabb lakásokat, családi házakat is, abban a reményben, hogy majd szép lassan felújítgatják. A jól felszerelt lakásért viszont tizenhét-tizennyolc millió forintot is megadnak a vásárlók.

A vidéki ingatlanok esetében egyelőre kivárnak a vásárlók, ugyanis az ötezer fő alatti településre is vonatkozhat jövőre a magasabb csok támogatás. Főleg a megyeszékhely környéki településeken – Őcsényben, Decsen, Sióagárdon, Várdombon, Alsónánán, Kölesden – nagyobb az érdeklődés. Természetesen vannak luxus igények is, például napelemmel, napkollektorral felszerelt házakat is lehet már vásárolni, és a saját szauna sem számít ritkaságnak a szakértő tapasztalatai szerint.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS