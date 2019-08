Kevesebb bor fogy, tele vannak a pincék

Országos szinten nagyjából egymillió hektoliter bor vár még vevőre, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa adatai szerint. A megyei helyzet ennél kedvezőbb, ezért a termelők bizakodva várják a szüretet.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a borlepárlási lehetőség mellett a zöldszüret engedélyezését is kérte már ez év elején a szaktárcától, mert a rendelkezésre álló adatok alapján a szőlősgazdák hatalmas értékesítési nehézségek elé néznek a tavalyról bennmaradt borkészletek miatt.

Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója, a Tolnai Hegyközség elnöke, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja kérdésünkre elmondta, a hegybírók adatai alapján az előző évhez képest országosan valóban legalább nyolcszázezer hektoliternyi bortöbblet van a pincészeteknél. Tolna megyében az országos helyzetnél valamivel jobb a helyzet, de itt is gondot jelenthet, hogy hamarosan kezdődik a szüret, ám egyes pincékben nincs elég üres tárolóhely, hordó és tartály az új borok fogadására. Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere hozzátette, Szekszárdon és környékén érdekes módon nemcsak a fehér, hanem a vörösborok közül is nagyobb tétel maradt eladatlanul. Ez mindenképpen befolyásolhatja a borszőlő árát.

Dr. Bodri István, a Szekszárdi Hegyközség elnöke szerint azonban akkora borfelesleg nincs a megyében, amely gondot okozna. A zöldszüretre is minimális volt az igény (12 hektár), és a lepárlás is segíthet annak, akinek feleslege van. A szekszárdi termelők összességében bizakodva várják a szüretet – tette hozzá.

Schmidt Győző szerint azoknak a termelőknek sincs okuk aggodalomra, akikkel a Danubiána Kft. évek óta kapcsolatban áll. Idén is számíthatnak rá, hogy megveszik tőlük a szőlőt, legfeljebb némi fajtakorrekcióval. A vállalkozás ugyanis részben külföldi tulajdonban van, ez a boraik értékesítését is megkönnyíti. A célpiac ráadásul nem az, ahol az olcsóbb olasz borok nyertek nagyobb teret, mint például a cseh vagy a szlovák.

A kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy idén nagyobbak a borkészletek a vártnál, Schmidt Győző elmondta, világszerte csökkent a borfogyasztás a sörök javára. El kellene gondolkodni a borászatoknak azon, érdemes-e esetleg csökkentett alkoholtartalmú, ízesített borokat is forgalmazni. A másik ok pedig az, hogy az utóbbi években támogatással nagyon sok szőlőt telepítettek a termelők, és ezek most kezdenek beérni. Az össz­területe a borvidéknek nem változott, de a termés mennyisége nőtt. A kiutat az jelenthetné, ha lenne országos bormarketing, emellett az egyes borvidékek még többet költenének arra, hogy kedvet csináljanak az embereknek a kulturált borfogyasztáshoz.