Keveseket érdekelt a közmeghallgatás

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Közmeghallgatást tartott nemrég a tolnanémedi önkormányzat, amelynek legfontosabb napirendi pontja a településfejlesztési koncepció megvitatása volt.

– Kevesen, összesen tízen voltunk, ezért a lakosságot az építési szabályzatról, annak változásairól a későbbiek során szórólap formájában is tájékoztatom. Szükséges tudniuk, hogy a főútvonal mellett fekvő házakat milyen színekre lehet festetni: pipacspirosra például nem, csak halvány színekre. Az utcafronti ablakméretek is szabályozva vannak. Mivel régi stílusú házak találhatóak Tolnanémediben, nem mutatnának jól a kétszer két méteres ablakok az utca­fronton. A telkek beépíthetőségi százalékos arányáról is érdemes tájékozódniuk a lakosoknak, hiszen aki garázst szeretne építeni a területén, el is csúszhat egy-egy önkormányzati szabályzaton. Mindezek mellett fontos a véleményük a főbb kérdésekben, ezért is keressük velük a kapcsolatot – mondta Vígh László polgármester.

A közmeghallgatás egyébként a község pénzügyi és gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatással kezdődött. A tavalyi évi kiadások és bevételek ismertetése után a közmunkaprogramról esett szó, az idei évben átlagosan több mint tíz főt foglalkoztattak. A szociális támogatás keretében karácsony alkalmával az idén is majdnem háromszázötven személy, idősek, nagycsaládosok kapnak élelmiszercsomagot.