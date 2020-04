Kevesen jönnek, többen telefonálnak

Kisebb a forgalom a háziorvosi rendelőkben. Az orvosok azonban kitöltik a rendelési időt, sokaknak telefonon adnak tanácsot.

Most tíz beteg jön, és harminc telefonál, a járvány előtt harminc jött, és tíz telefonált. Dr. Schranz Róbert szerint az arányok eltolódtak, jóval kevesebben jelennek meg a rendelőben, mint a koronavírus magyarországi megjelenése előtt. A szekszárdi háziorvos tapasztalatai szerint a kisebb problémákat, légúti panaszokat otthon kezelik az emberek, és mivel kevesebb közöttük a találkozás, a betegség is kevesebb. Ha viszont felmerül a gyanú, hogy komolyabb esetről van szó, elkerülhetetlen az orvos-beteg találkozás.

Dr. Tusa Annamária házi gyermekorvos elmondta, a veszélyhelyzet kihirdetése előtti pénteken még hatvan gyereket láttak el a rendelőben, hétfőn viszont már csak a kontrollosok jöttek, most pedig napi ötnél több beteget nem vizsgál meg személyesen. – Azért vagyunk jó helyzetben, mert messengeren, digitális úton korábban is kommunikáltunk a szülőkkel, és ez most is több esetben is működik. Emellett pedig azért, mert minden szülő először telefonon jelentkezik – mondja. Hozzáteszi, az is látszik, hogy most van idő arra, hogy a kis betegek teljesen meggyógyuljanak otthon.

Dr. Tusa Annamária rendszeresen ügyel, ott is hasonlóak a tapasztalatai, azaz kevesebben jönnek. Hetven százalék először telefonon jelentkezik, és úgy kér tanácsot. Vannak azonban, akik úgy gondolkodnak, „nehogy ne lássa már orvos, nekem ez jár”. Előfordul, hogy egy-egy szülő nem mond igazat, például arról, hogy más családokkal együtt bandáztak a játszótéren, vagy éppen, hogy koronavírus-fertőzöttel kerültek kapcsolatba. Szerencsére eddig a szekszárdi gyermek háziorvos praxisában nem fordult elő ilyen betegség, senkit sem teszteltek pozitívra.

Az orvos azt is elmondta, azért van benne némi félsz, hiszen azt nevelték beléjük, hogy vizsgálat nélkül nincs diagnózis. Szerencsére talpraesettek, ügyesek a szülők, eddig még nem volt probléma. Maga a koronavírus is félelmet keltő, hiszen, mint azt dr. Tusa Annamária mondja, nem ismerjük. Jelen helyzetben tehát tudomásul kell venni, hogy egyáltalán nem lehet elbagatellizálni a veszélyhelyzetet.

Dr. Szőcs Teodóra Pakson dolgozik háziorvosként. Azt mondja, ha valakinek láza van, két hete köhög, nem lehet messziről telefonon keresztül gyógyítani. Természetesen enyhe náthával, szúnyogcsípéssel most őt sem keresik fel. A napi nyolcvan beteg helyett tíz jön, a rendelési időt azonban kitölti a doktornő, mert vagy negyvenen telefonon keresztül kérnek segítséget. Előfordul az is, hogy a páciens lefotóz egy bőrproblémát vagy a tüszős manduláját, és a fényképet elküldi az orvosnak.

Magától a koronavírustól a szakember nem fél, azt mondja, úgy áll hozzá, hogyha elkapja a fertőzést, le is küzdi azt. Attól viszont tart, hogy nem koronavírus, hanem más betegség – vagy azok szövődményei – miatt többen halnak meg, vagy válik súlyosabbá az állapotuk. Jelen helyzetben ugyanis jóval kevesebben jutnak el szakorvoshoz, mint egyébként.