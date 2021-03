Kezelhetetlen méretűre nőttek a tuják

Nemrégiben kivágták a megye valószínűleg legszebb középiskolája, a tolnai gimnázium udvarán levő nagy tujákat. Ezeket a növényeket még 26 évvel ezelőtt, a gimnázium épületének átadása elején ültették, és szervesen hozzátartoztak az iskola képéhez.

Nem állítható, hogy ez most a legfontosabb téma Tolnán, de tény, hogy a városban többeket is foglalkoztat a kérdés: mi volt ennek az oka? A választ a legilletékesebbtől, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium igazgatójától tudakoltuk meg.

Novothné Bán Erzsébet elmondta: ezek az oszloptuják az évtizedek során nagyon nagyra nőttek, és immár kezelhetetlenné váltak. Nem egytörzsű növények voltak ugyanis, hanem 3-4-5 felé is elágaztak. A gyökerük a talajszint fölé nőtt, nagyobb csapadék esetén a tuják felől az iskola bejárati lépcsője előtti térkövezett területre folyt a víz, és csak hatalmas pocsolyákon keresztül lehetett megközelíteni az épületet.

A bokrok belső része pedig már kezdett elszáradni. Ezért döntöttek arról, hogy kivágják a tujákat. Előtte azonban egyeztettek a város polgármesterével is, tekintve, hogy a gimnáziumi ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonában van. Az igazgató hozzátette: természetesen nem marad ilyen az udvar, a kivágott tíz–tizenkét dísznövény helyett több mint 30 gömbtuját ültetnek el. Ezek jobban kezelhetőek a régieknél, és nem is nőnek majd olyan magasra, mint az elődeik.

A tujákon kívül újabb fákat is szeretnének ültetni szerte az udvarban, többek között pótolva azt a fát is, amit egy földben húzódó vezetékkel kapcsolatos munkák miatt kellett kivágni a közelmúltban. De igyekeznek élő növényekkel jótékonyan eltakarni az elektromos energiaellátáshoz szükséges szürke udvari fém kapcsolószekrényeket is. Mindemellett pedig új padokat is elhelyeznek majd, ezzel is kellemesebbé téve az iskola környékének miliőjét.

A tuják ültetését a napokban tervezik, az iskola pedagógusainak és önként jelentkező diákok közreműködésével. A facsemeték beszerzése szintén folyamatban van, azokat is minél előbb el szeretnék ültetni.

Borítóképünkön: Ballagás 2019-ben. Háttérben néhány tuja