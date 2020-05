Kézműves termékek vásárlásával támogatható a házfelújítás

Együtt egy szebb otthonért. Ezt a célt tűzte ki maga elé Horváth Dorottya, aki egy egyedülálló nagydorogi édesanyának, Binder Tímeának szeretne segíteni Facebookon indított gyűjtésével.

Korábban már beszámoltunk a családról, az anyukáról, aki egyedül neveli négy gyermekét, a 14 éves Barbarát, a 10 éves Zoét, a 2,5 fél éves Grétát és az agykamrai tágulattal világra jött Liliánát. A kislány folyamatosan vizsgálatokra, kezelésekre szorul, illetve állandó felügyeletet igényel, ezért az édesanya később sem tud majd dolgozni menni. Az anyagi lehetőségeik szűkösek.

Ahogy arról már írtunk, a cél, hogy összegyűljön a család számára 600 ezer forint az otthonuk felújítására. Ezt szeretné Horváth Dorottya még inkább ösztönözni azzal, hogy magyar kisvállalkozókat is bevont a kezdeményezésbe. Ők különböző kézműves termékeket kínálnak megvásárlásra, amelynek ára részben vagy egészben a család támogatását szolgálja. Egyebek mellett bögrék, kézzel varrt tárgyak találtak már így gazdára. Az ötletgazda bízik benne, hogy további kézművesek állnak a kezdeményezés mellé, így bővül a kínálat, és még több embert tudnak megnyerni a jótékony célnak.

Az összegnek még több, mint a fele hiányzik, de Horváth Dorottya reméli, hogy a tervek szerint júliusban el tudják kezdeni a munkálatokat. A fürdőszobát teljesen fel kellene újítani, de a többi helyiségre is ráfér a festés, illetve a padlóburkolatot is cserélni kellene. Emellett a házzal egybetartozó melléképülethez szeretnének egy bejáratot belülről, hogy az is szobaként funkcionálhasson. A célként megjelölt összeg az építőanyagok beszerzéséhez szükséges, a munkához szakemberekből és segítőkből álló lelkes csapatra számíthat a család.

Aki segíteni szeretne, így teheti Aki pénzzel szeretne segítene, az alábbi módok valamelyikén tud utalni: Név: Horváth Dorottya. Számlaszám: 1177346301152069. IBAN: HU80 1177 3463 0115 2069 0000 0000. SWIFT Kód: OTPVHUHB. A szervező hozzátette, hogy szívesen fogadnak felajánlásként építőanyagot is, akár olyat is, ami egy felújítás, építkezés után valakinél már feleslegessé vált. De persze minden apróságnak örülnek, legyen az egy bejegyzés vagy megosztás a Facebookon az Együtt egy szebb otthonért profilról, ahol még több információt találni a kezdeményezésről.

Borítókép: illusztráció