Kiállítás segíti a diákok döntését

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.“ E Széchenyi Istvántól származó idézettel nyitotta meg dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott a Jövőd záloga elnevezésű rendezvénysorozatot. Ma az érettségi utáni képzéseket kínáló középiskolák és egyetemek, közöttük a legnagyobb, legnevesebb intézmények mutatkoztak be a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Dr. Horváth Kálmán örömmel tapasztalta, hogy igen sok középiskolás érdeklődött a pályaválasztási kiállítás iránt, és azt kívánta a fiataloknak, hogy könnyen tudjanak dönteni a továbbtanulást illetően.

A választást valószínűleg megkönnyítette a mai esemény, hiszen a közép- és felsőoktatási intézmények tanárai, munkatársai, diákjai szolgáltak értékes, érdekes információkkal. Az általunk megkérdezett diákok pedig igen változatos képzések iránt érdeklődtek, van, aki tolmács szeretne lenni, és érdekli a kínai és a japán nyelv, míg mások könyvelőnek, agrár szakembernek készülnek.

November 14. és 16. között aztán elsősorban a végzős általános iskolásokat, illetve szüleiket, tanáraikat várják a Babitsba, hiszen ekkor a középiskolák állítanak ki, és mutatják be képzési lehetőségeiket. A bemutató délelőtt fél tíztől látogatható. A kiállítás szomszédságában a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája jóvoltából a pályaválasztás előtt állók Nyitott műhelyek programon vehetnek részt. A kulturális központban pályaorientációs szigetet alakítanak ki, ahol a pályaválasztáshoz, a leendő munkahely kiválasztásához és az önismeret fejlesztéséhez kapnak segítséget a gyerekek.

Szakmák utcája is nyílt

A mai rendezvényen mások mellett képviseltette magát az Óbudai-, a Közszolgálati, a Szegedi-, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE, valamint a szekszárdi Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium és az ESZI is. Megjelentek és a következő napokban is megjelennek olyan nem oktatási intézmények is, amelyek a fiatalok pályaválasztását segíthetik, illetve későbbi lehetséges munkahelyükké válhatnak. A Babits előtt felállított sátorban pedig a szakmák utcája található, ahol a látogatók érdekes szakmákkal ismerkedhetnek meg.