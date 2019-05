Kibővült, teljes lett a TEIT-be tartozó települések sora

Újabb együttműködési szerződést írtak alá a TEIT és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. képviselői. A kötelezettségek és a jogok változatlanok, de az atomerőmű bővítés új feladatokat is hoz. Fontos továbbá, hogy Madocsa, Györköny és Dunapataj felvételével teljessé vált a kör.

Mérföldkőhöz ért a Társadalmi Ellenőrző és Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) azzal, hogy május elsejétől tagjaik között tudják Madocsát, Györkönyt és Dunapatajt is – hangsúlyozta dr. Bálint József elnök a szervezet mai ülésén, amelyet Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában tartottak. Elmondta, hogy ezzel a paksi atomerőmű 12 kilométeres körzetébe tartozó mind a tizenhat település a társulás tagja lett. Gáncs István alelnök arra emlékeztetett, hogy már 2007-2008 táján elkezdődött az előkészítés, és mostanra nyugvópontra ért a történet, a 12 kilométeres kör bezárult. Fontosnak tartja, hogy a települések egységesen tudják képviselni az új feladatokat. Dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója szintén örömét fejezte ki, amiért több mint húsz év után a társulás olyan formában működhet, amelyben egyértelmű, mely települések lehetnek tagok. – Együtt haladhatnak tovább az új közös célok felé, a feladat pedig az atomerőmű bővítés kapcsán adott: a környező településeken élők tájékoztatása – mondta dr. Kovács Antal.

Az ülésen aláírták az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a TEIT közötti együttműködésről szóló új szerződést. Gáncs István ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nagyban nem változott a megállapodás, a különbség annyi, hogy a korábbi tíz évre szóló szerződést rövidebb idejű, négy évre szóló váltja, a kötelezettségek és a jogok azonban változatlanok. Változás továbbá, hogy a településfejlesztésről szóló támogatási szerződért egy évre kötik meg. – Így könnyebb alkalmazkodni a változó környezethez, de ez a viszonyunkat nem befolyásolja – tette hozzá az alelnök. Arról is beszélt, hogy a kommunikációt új alapokra kell helyezni, hiszen a Paks II beruházás új feladatokat hoz. Céljuk, hogy a társulás településein élő több mint 62 ezer ember hozzájusson azokhoz a naprakész, pontos információkhoz, amelyekhez joguk van.

A zárszámadást is elfogadták

Az ülésen annak a törvényi kötelezettségnek is eleget tett a TEIT, miszerint május 31-ig el kell fogadni az elmúlt év zárszámadását. Az idei TEIT-nap megrendezéséről is szó volt, amelynek helyszíne és időpontja még nem dőlt el, ám Braun Zoltán, az újonnan belépő Györköny polgármestere jelezte, hogy esetleg a település adhatna otthont a rendezvénynek. Dr. Bálint József kiemelte, hogy a program közösség erősítő szerepe, illetve az ifjúság elérése miatt fontos. Az elnök azt is elmondta, pályázni lehet arra, hogy gyerekek utazzanak Novovoronyezsbe. Ehhez azonban az önkormányzatoknak hozzájárulást kell fizetniük.

Dr. Bálint József arra is kitért, hogy októberben Finnországban tisztújító közgyűlést tart a Európai Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Csoportja (GMF). Ezen szeretné képviseltetni magát a TEIT, amely nemrégiben együttműködési megállapodást az oroszországi atomvárosok szövetségével, és szeretnék, ha ez a szervezet is felvételt nyerne a GMF-be.