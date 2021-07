Kicsiknek is ajánlott strandon a fürdőruha

Hosszas viták szólnak a felnőttek körében arról, hogy kell-e a kisgyerekekre fürdőruhát húzni a strandon. Ahány szülő, annyiféle vélemény létezik. Egy biztos: egészségügyi szempontból indokolt a viselése.

Nincs olyan fürdőhely, legyen szó uszodáról vagy szabadstrandról, ahol egy kis időt eltöltve ne szembesülnénk azzal, hogy a legkisebb gyerekektől elkezdve a kisiskolásokig előfordul, hogy nincs rajtuk pelenka vagy fürdőruha.

Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy jó-e a gyerekeknek, ha meztelenül járkálnak a strandon. A vélemények kétfélék, a szülők egyik részének természetes, hogy a kicsik meztelenül szaladgálnak és észre sem veszik, ha valaki szintén így engedi el a gyerekét. A másik részük viszont egyáltalán nem engedi legalább egy alsó rész nélkül a többi ember közé őket és ők sem szeretnék viszontlátni más gyerekét fürdőruha nélkül. Akármelyik véleményen vannak, egy dolgot kell figyelembe venni, az pedig az egészségügyi része.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy árthat-e nekik, ha homokos parton vagy kórokozókkal teli strandrészen ülnek megfelelő strandöltözék nélkül.

Nyúl Dorottya védőnő szerint ajánlott a kicsikre is fürdőruhát, pelenkát adni.

– Komoly gyulladásokat és fertőzéseket kaphatnak el ők is, ha nem figyelünk eléggé. Legalább egy alsóneművel elkerülhető a húgycső és a nemi szervek tájékán fellépő fertőzés, valamint gyulladás, főleg a lányoknál – mondta a védőnő.

A kicsik szeretnek sekély vizekben is pancsolni, ott viszont nagyobb eséllyel kaphatnak el gombás megbetegedéseket is. Én még a kényelmes strandcipő használatát is javaslom. A napsugaraktól is védjük őket, nehogy leégjenek. Minden kisgyereket, de főleg az érzékenyebb bőrűeket kenjük be alaposan naptejjel – ajánlotta.

Mindenhol ott a mobiltelefon A védőnő azt is kiemelte, hogy ma már nem tudunk elbújni egy véletlen készített fotó elől sem, és bizonyára egy szülő sem örülne neki, ha egy másik család fotóalbumában jelenne meg a gyerekük fürdőruha nélkül. S az sem biztos, hogy minden fotó véletlen és ártatlan. A kicsiknél természetes és kényelmes, hogy nem viselnek fürdőruhát, de sok szempont szól amellett, hogy ezt inkább hagyjuk meg a saját udvarunkon, családunkon belül. A rendőrök is sokszor figyelmeztetnek, hogy ne posztoljunk olyan fotót, ahol meztelenek a gyerekek.

Borítóképünkön: a fürdőruha több dologtól is megvédi a gyerekeket. Ráadásul csinos is, főleg a kislányoké.