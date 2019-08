Kígyó és szárnyas napkorong az égbe törő obeliszk oldalán

Ásatás a Királyok Völgyében? Semmiség ahhoz képest, ha egy obeliszket, rajta szárnyas napkoronggal, a faddi határ kukoricásában is fel lehet fedezni. Ezt vallja, természetesen kellő humorérzék birtokában Feró Eszter. Az egyiptológus szakember ezzel együtt is igen komoly szakmai megalapozottságú összefoglalást tartott az építményről az érdeklődő közönségnek.

Feró Eszter az építmény tövében tartott összefoglalót, miközben részben állva, részben a lekaszált fűre terített takarókon ülve figyelt rá a hallgatóság. Volt még egy különlegessége az amúgy is formabontó rendezvénynek. Pekingben élő ifjú honfitársunk, Palásti Lajos Erik, mint fő szervező és faddi lévén házigazda, öt kínai vendéggel érkezett a helyszínre.

– A turistacsoport, kiemelkedő szakmai teljesítményeik alapján, magyar- és horvátországi utazási csomagot kapott kínai üzleti partneremtől, a Nature Span cégcsoporttól – mondta el lapunknak Palásti Lajos Erik. – Jómagam kísérhetem őket, s úgy gondoltam, hogy a hagyományos úticélok, Budapest és a Balaton mellett Tolna megyére is ráirányítom figyelmüket. Így a Dúzsi Pincészet, a Mészáros Borház, valamint a Twickel Szőlőbirtok jóvoltából betekintést nyerhettek a szekszárdi borkultúrába, Fadd–Domboriban a Donautica Hotel egyedülálló környezetében megcsodálhatták a Duna-holtág természeti értékeit és különböző vízi sportok kipróbálására is lehetőséget kaptak. Gemencben az ártéri erdővel, a szekszárdi Bati–keresztnél a szőlőtermesztéssel ismerkedtek. Mindannyian örömmel fogadták, hogy Faddon, a Bartal–emlékműnél részesei lehetnek Feró Eszter előadásának. A egyiptológus–történészt, még mint egyetemi hallgatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ismertem meg, s már régebben felhívtam figyelmét a faddi építményre. A tökéletes időzítésnek köszönhetően lehettünk így együtt a helyszínen.

Mint már arról többször is beszámoltunk, Palásti Lajos Erik kifogástalanul bírja a mandarin nyelvet. Ezt most is bizonyította, sőt, már–már valamilyen éteri szinten, miután egyiptológiai szakszavakkal átszőtt előadást tolmácsolt pergő nyelven a kínai csoportnak. Egyetlen esetben, a görög obeliszk magyarra fordított nyárs szavának kínai megfelelőjét keresve zajlott le pár másodperces konzultáció, de az egyeztetés azonnali sikerre vezetett: a nyárs kínaiul nem más, mint qianzi!

Most pedig a szó Feró Eszteré, akiről érdemes tudni, hogy az Egypt & Austria Society tagjaként kutatási területe az egyiptomi művészet elemeinek felhasználása, azaz az egyiptománia jelensége a hajdani Osztrák–Magyar Monarchia építészetében, képző és iparművészetében.

– Az 1937-ben emelt faddi emlékmű egyiptológiai szempontból kifejezetten figyelemre méltó – hangsúlyozta Feró Eszter. – Hiszen formáját tekintve egyértelműen az ókori egyiptomi obeliszkek mása. Eredetileg ezeket a templomok bejárata előtt állították fel, rajtuk a Napisten kultuszához köthető szövegekkel és szimbólumokkal. Magyarországon a 18. századtól kezdődően indult el egy obeliszk állítási láz, karöltve az úgynevezett egyiptománia jelenségével. A magyar nemesek – angol mintára – kastélyparkjaikat ókori egyiptomi motívumokkal, szfinxekkel és obeliszkekkel díszítették. Hazánkban egyedülálló módon a görög–kínai típusú kertek terjedtek el leginkább, vagyis egy parkon belül az egyiptomi elemeken kívül találkozhatunk görög templommal és kínai pagodával is. Ezt a divatot a szabadkőműves mozgalom honosította meg. A Bartal család Györgymajor nevű birtokán álló oszlop mind méretében, mind díszítésében egyedülálló. Felfedezhetünk rajta egy szárnyas napkorongot is, melynek alsó részéből két kígyó ereszkedik alá. A szimbólum a hajnalban felkelő–újjáéledő Napistent szimbolizálja, és egyben a feliratban Napsugárként említett ifj. Bartal György túlvilági feltámadására utalhat. Egyértelmű forrásunk nincs arról, hogy a Bartalok páholytagok lettek volna, de feltételezhető, hogy ismerték a szabadkőműves tanokat és az ókori Egyiptom iránti érdeklődésük innen is táplálkozhat. A család faddi birtokainak megszerzője, a szépapa Bartal György fiáról 1872-ben a Katholikus Néplap szerint elterjedt a hír, hogy páholytag lehetett. Ifj. Bartal György nagyapja, Bartal Aurél a Szabadelvű Párt aktív tagjaként, a párt elnökével, a korban híres szabadkőművessel, báró Podmaniczky Frigyessel napi kapcsolatot tartott. Ami biztos viszont, hogy a tragikus balesetben 1936-ban elhunyt ifj. Bartal György, az édesapa, Bartal Aurél leírása alapján aktívan érdeklődött az egyiptológia tudománya iránt és mezőgazdasági tanulmányai mellett egyiptológiai témájú jegyzetek is köthetőek a nevéhez. A faddi obeliszk tehát egy olyan fiatalembernek állít tökéletes formában emléket, aki nem csupán a motorkerékpározás szerelmese volt, de úgy tűnik az ókori Egyiptom iránt is rajongást táplált.