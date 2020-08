Kihívást jelentett a hőség, de vették az akadályokat

A magyar lovassport hagyományait éltették az ürgemezei Lengyel focipályán, ahol szombaton ötödik alkalommal rendezték meg a Paksi Lovas Napot.

Nevezőt és nézőt is szép számmal vonzott a szombati Paksi Lovas Nap az ürgemezei Lengyel focipályára. A Paksi Fogat Sport Egyesület ötödik alkalommal szervezte meg a versenyt, amelynek ezúttal negyvennyolc indulója volt, köztük tizennégyen a vadászhajtásban, négyen négyesfogat-hajtásban vettek részt. A többi nevező kettesfogattal versenyzett C és D kategóriában. A Tolna megyei fogatok számára ob pontszerzésre is lehetőség nyílt. Mellettük Bács-Kiskun, Fejér és Pest megyéből érkeztek hajtók – tudtuk meg a szervezőktől. A versenyt Szántó Zoltán alpolgármester nyitotta meg, beszédében méltatva a magyar lovas hagyományokat.

A nap folyamán a hőség jelentette az egyik legnagyobb kihívást, amely elől a nézők az árnyékba húzódtak, a lovak és hajtók számára pedig a minél gyorsabb lebonyolítással igyekeztek enyhíteni a helyzeten.

A színvonalas verseny eredményeként C kategóriában Taligás Menyhért lett az első, Domján Eszter a második és Kiss Olga a harmadik. A D kategóriában Nagy János végzett az élen, a második helyen Szabadi János, míg a harmadikon Oszkó Zsolt. Vadászhajtásban Csontos Gyuláé lett az elsőség, Nagy István lett a második és Gnyálin János a harmadik. A négyesfogat-hajtók között Fritz József lett az első, Oszkó János a második és Miklós János a harmadik. Legjobb Tolna megyeiként a paksi Fritz József szerezte meg a megyei pontok maximumát, a többi pontot az elért eredmények függvényében osztották ki.