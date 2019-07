Kilenc hétig tart a tábor, bárki csatlakozhat

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a napközis tábort, ahová a roma és nem roma fiatalokat egyaránt várták és is várják továbbra, hiszen a tábor kilenc hétig tart.

Horváth Elekné, a program vezetője elmondta, csütörtökön Huy István keramikus műhelyébe látogattak el a gyerekek. Itt kipróbálhatták a különböző eszközöket, amelyekkel agyagból tárgyakat is készítettek.

A lovári nyelvi és napközis tábornak nagy hagyománya van a településen. Minden évben igyekeznek nagyon sokszínű programot összeállítani a gyerekek számára, így lovári nyelvoktatást, kulturális, kézműves foglalkozásokat is szerveznek. Idén ez a program tovább bővül, családi kirándulás, fürdés, játszóházi foglalkozás, állatkerti látogatás is lesz a kínálatban.

Egy-egy alkalomra bárki jelentkezhet a bátaszékiek közül. Van, amikor a létszám a nyolcvan főt is meghaladja. Minden évben, így idén is tervezik, hogy a hittanos táborosokkal közösen készülnek a zárónapra, melyre a szülőket is meghívják.