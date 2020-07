Kincskeresés a Sárközben

A geocachingről már több ízben értekeztünk. A dolog lényege, hogy apró ládikák, vagy kapszulák vannak elrejtve különböző nevezetességeknél, így egyrészről utat mutatnak a térség látványosságaihoz, másrészről nem céltalan barangolás lesz a túrából, hiszen a láda maga a cél. A geocachingről bővebben ITT lehet olvasni.

A hétvége zord időjárási körülményei ellenére elindultunk felkutatni egy három ládából álló, úgynevezett multi geoládát a Sárközben, egészen pontosan Decsen. Sajnos nem jártunk sikerrel ugyanis a háromból kettőt csak nyitvatartási időben lehet megtalálni. Mindazonáltal a harmadik mindig kereshető, így afelé vettük az irányt. Ez pedig a Decs határában található Ete-emlékhelynél található. Az emlékmű az egykori Ete nevű település emlékét szolgálja, valamint a letűnt másik huszonnégy sárközi falu emlékét is őrzi. A ládát, ami nem is láda, hanem egy kapszula, viszonylag könnyen megtaláltuk, de a lényege nem is ez. Hanem, hogy egy kis betekintést nyerhettünk a környék történelmébe. És mindemellett még a kincskeresés élménye is velünk maradt.