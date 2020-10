Kinyitották a székely kapukat Bonyhádon

Felavatták a Székely Emlékparkot szombaton Bonyhádon, az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere és Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke mondott ünnepi beszédet.

A himnusz eléneklése után Filóné Ferencz Ibolya polgármester köszöntötte a mintegy kétszáz megjelentet. Az eseményre a bonyhádiak mellett a környező körülbelül tizenöt településről, de távolabbiakból is érkeztek, a székely szövetség számos tagegyesülete is képviseltette magát. A polgármester örömét fejezte ki, hogy széles összefogás eredményeként valósulhatott meg a terület rendbetétele, külön kiemelte Potápi Árpád János államtitkár közbenjárását, a bukovinai székelyek munkáját. Az államtitkár beszédében történelmi visszatekintést adott a bukovinai székelyek múltjáról. Elmondta, a Kárpát-medencében legyen szó bármelyik népcsoportról, az együvé tartozás érzését, a magyar identitás őrzését az ehhez hasonló programok, a közös munka nagyban erősíti. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke beszédében hangsúlyozta, a szövetség kiemelt feladatának tartja az értékek megőrzését, átmenekítését a következő generáció számára, amelyhez ez a székelypark is hozzájárul.

Keresztes Andor máriagyűdi plébános megáldotta a székelykaput, az új parkot. Fellépett Sebestyén István székely népdalénekes, a Cikói Székely Kórus és Horváth-Máté Míra énekelt. Ezt követően a prominensek, köztük Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, elhelyezték az emlékezés koszorúit az 1764-es madéfalvi veszedelem emlékére felállított táblánál. Illés Tibor elnök az avató előtt lapunknak elmondta, a parkban található egy emlékkereszt, amely Hadik András tiszteletére készült, aki három székely községet, Hadikfalvát, Andrásfalvát és Józseffalvát hozta létre. Az egyik emlékoszlop pedig Sebestyén Antal pap tiszteletére készült, aki a székelyekkel volt, amikor eljöttek Bukovinából.

– Szombaton kinyitjuk a székely kapukat, szimbolizálva a befogadást, különösen azok számára, akik a kölcsönös tisztelet jegyében kívánják megismerni ezt a népcsoportot, történelmét és kultúráját, hiszen Bukovinában is több népcsoport közelében éltek őseink békességben, úgy mint lengyelekkel, ukránokkal, románokkal – mondta.

A koszorúzás után ünnepélyesen átadták a Bonyhádra bevezető körforgalmat a városnak. Becze Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna megyei igazgatója beszédében kiemelte, a körforgalom a biztonságos közlekedést szolgálja, tehermentesíti a városközpontot. Az esemény a székely himnusz eléneklésével zárult. Az avatók után a Búcsúi Ünnepi Szentmisét tartották meg Kismányokon, a Székely Porta udvarán, mintegy kétszázötven résztvevővel.

Borítókép: Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke (bal oldalon), Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Filóné Ferencz Ibolya polgármester és Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke az ünnepi alkalmon