Kismányok huszadik alkalommal, szeretettel fogadott mindenkit

Simon László polgármesterként most – azaz a múlt héten szombaton – nyitotta meg utoljára a Kismányoki Falunapokat. A település vezetője ugyanis bejelentette, hogy a választáson nem indul, miután nyugdíjba vonul. Polgármesteri tevékenységének tizenhét éve alatt mintegy másfél milliárd forint forrás szolgálta a község fejlődését.

Az idő kegyes volt a falunap közönségéhez, így pénteken is sok érdeklődőt vonzott a kedvcsináló rendezvény. Elágazások címet viselte az a tárlat, mely a kismányoki születésű, de a településről már elszármazott Nyárádi Adrienn, Bodzási Piroska és György Helga Krisztina alkotásaiból – fényképeiből, festményeiből, illetve grafikáiból, tojásfaragásaiból – adott ízelítőt a művelődési házban az érdeklődőknek.

– Nem titkolom, még számomra is kisebbfajta meglepetést okozott a kiállítás – közölte Simon László. – Ugyanis kiderült belőle, hogy milyen értékeket és értékes személyeket mondhat magáénak Kismányok. Mindhárom művész az úgynevezett amatőrök táborába tartozik, de ezzel együtt is kimagasló élményt jelentettek alkotásaik. A két nap idején mindvégig nagy érdeklődés övezte ezt a tárlatot és rengeteg elismerést kapott a jelenlévő Nyárádi Adrienn és Bodzási Piroska. Utóbbi hölgy, akárcsak György Helga Krisztina, Németországban él. Személy szerint bízom benne, hogy hamarosan a szülőhely határain túl is felfedezik őket, mert valamennyien megérdemelnék.

A pénteki ráhangolás után szombaton beindult a nagyüzem és egymást követték a különböző zenés-táncos műsorok. A vendégeket Simon László és Illésné Kvéder Margit, a rendezvényt szervező Kismányokért Kulturális Egyesület vezetője köszöntötte. A polgármester bejelentette, hogy a választáson nem kíván az indulás lehetőségével élni. Így a következő ciklusban már más fogja vezetni a községet.

– Ne tűnjék szerénytelenségnek, de úgy gondolom, hogy nemcsak a képviselőtestület, de a falu is büszke lehet erre a tizenhét évre, amikor is közel másfél milliárd forintot sikerült idehozni felújításra – jelentette ki a polgármester. – Mindezt annak tükrében tegyük mérlegre, hogy Kismányok költségvetése éves szinten tizenöt–tizenhat millió forint. Azt természetesen hadd szögezzem le, hogy ez a komoly forrásteremtés nem egyedül az én érdemem, abban ott van az önkormányzat minden tagjának és valamennyi segítőnek a munkája, nem is beszélve a falu lakosságának tartós támogatásáról. Bízom benne, hogy egy így lesz a jövőben is, az új polgármester hivatali ideje alatt.

A fejlődés valóban szemmel látható Kismányokon. Már a kezdés jól indult, 2004-ben megkezdődött és ugyanezen évben be is fejeződött a szennyvízelvezető hálózat hozzávetőlegesen 640 millió forintba kerülő kiépítése, Bonyháddal és Nagymányokkal közösen. Ezzel a falu megelőzte korát, jelesül az EU akkori állásfoglalását, mely 2015-re tette kötelezővé ennek az infrastrukturális elemnek a meglétét. Kismányok mindenesetre 2004-től már joggal mondhatta magáénak a komfortos település címet. A másik kiemelt beruházást a kismányoki bekötőút 2012-ben levezényelt, közel 500 millió forintba kerülő felújítása jelentette. Ezt a munkát sok utánajárás, küzdelem előzte meg, de megérte a ráfordított energia. A sort még hosszasan lehetne folytatni, gyakorlatilag nem telt el úgy év, hogy egy-egy beruházás ne javította volna a lakók közérzetét.

Simon László végezetül még egy újabb fontos tényezőre is felhívta a figyelmet. – Kismányokon egyaránt található Székely Porta és Német Tájház – mondta. – Tehát nemcsak útjaink, járdáink karban tartására fordítunk figyelmet, hanem hagyományaink őrzésére is. Ez a két épület a különböző gyökerekkel rendelkező helybeliek békés egymás mellett élését is jelképezi.

Erdélyi és horvátországi versenyző is elküldte saját főzetét a versenyre

Három évszámra is emlékeztette megnyitó beszédében a közönséget Illésné Kvéder Margit. – A mi kis falunkat 300 éve jegyzi a történelem – kezdte a rendezvényt szervező, Kismányokért Kulturális Egyesület vezetője. – Éltek itt előtte is, de a törökdúlás elűzte őket. Falunk egyik ékessége a római katolikus Nagyboldogasszony templom, melyet ezelőtt 30 éve szenteltek fel. Első civil szervezetünk, a Kismányokért Kulturális Egyesület 20 évvel ezelőtt alakult meg. Hálás vagyok az ősöknek, hogy lerakták az alapokat egy csodás, élhető helyen.

Egy ilyen helyszín adott tehát otthon a Hazaváró nevű, XX. Kismányoki Falunapok rendezvényének, mely egyébként nemzetközi jelleget is kapott. Köszönhetően annak a helyi pálinkaversenynek, melynek 59 mintája között erdélyi és horvátországi is volt. Kvéder Judit, a verseny szervezője elmondta, hogy szombaton a legjobbaknak járó okleveleket dr. Fülöp Ferenc megyei vám- és pénzügyőri igazgatóhelyettes, védnök, valamint Simon László polgármester, fővédnök adta át.