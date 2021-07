Kisszékely őrzi a hagyományt

Tavaly a járvány miatt minden programot elhalasztottak Kisszékelyben. Idén tavasszal szintén kevesebb lehetőségük volt, azonban a nyári lazítások hatására úgy döntöttek, a strandot is megnyitják és minden rendezvényt megtartanak a településen.

Július 10-én szervezték meg a tizedik Hagyományőrző Aratónapot, ahol idén kilenc aratócsapat és körülbelül kétszáz látogató vett részt. A rendezvény célja többek között, a nevéből is adódóan, a hagyományőrzés, így a leghangsúlyosabb program a kézi aratás bemutatása volt. Minden más, a naphoz kapcsolódó esemény színesebbé teszi a napot. Az is cél, hogy minél több érdeklődő látogasson el Kisszékelyre, valamint hogy minden korosztály megtalálja magának azt a mozzanatot, ami a legjobban érdekelheti.

Az aratócsapatok Ozoráról, Nagyszékelyről, Pincehelyről, Tolnanémediről és Simontornyáról érkezőkből és helyiekből álltak össze. Idén nem voltak határon túli vendégeik. A nap a hagyományos reggeli aratópálinka elfogyasztásával kezdődött. A csapatokat lefényképezték, a fotók az emléklapokra kerültek. A himnusz és a köszöntő meghallgatása után a plébános megáldotta a gabonát és az aratókat, akik aztán kimentek a búzaföldre korhű öltözékben és eszközökkel, lovas kocsival és lovas kísérettel. A helyszínen ismertették az értékelési szempontokat, majd elkezdődött a búza kézi aratása. – Ilyenkor nem az egész táblát aratják le, meg van adva az a mennyiség, amit be kell takarítani. A kérés egy kepe learatása volt, mely tizennégy kévéből állt. Ezután szokás szerint nekiláttak a hagyományos aratóreggelinek, ahol házi disznóságok, sültek, pogácsák, rétesek, borok és pálinkák sorakoztak, melyek mind házi jellegű készítmények. A csapatoknál a látogatók is megkóstolhatták a finomságokat. Az önkormányzat zsíros kenyeret kínált friss zöldségfélékkel az érdeklődőknek – emelte ki Pajor Ágnes polgármester.

– Úgy szoktunk visszajönni a búzatábláról, hogy minden csapat egy-egy kévét feltesz a szekérre és azt visszük be a falu kemencéjéhez a csépléshez. Ez nagyon látványos elem, hiszen traktorral hajtják meg a cséplőgépet. Ezután bemutatják, hogy kell igazi, házi ke­nyértésztát dagasztani. Nagy volt az érdeklődés a kenyérdagasztásnál – tette hozzá. Ezután finom ebédet kínáltak a strandon a csapatoknak és a közreműködőknek. A központi helyszínen kézművesek mutatták be termékeiket. A helyi termékek között volt kisszékelyi méz, borok és sajtok különböző variációkban és ízesítésekben. Az érdeklődők hálaadó szentmisére is ellátogathattak a Szent György Katolikus Templomba.

– Kulturális műsorokkal is kedveskedtünk. Az aratónap előestéjén, pénteken a mezőszilasi Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület szervezésében Nemzetközi Néptánc Találkozó egyik helyszíne volt Kisszékely. Észak-Macedóniából és Erdélyből érkeztek hozzánk néptánccsoportok. Szombaton a Zsigec Musical csoport ismert hatvanas, hetvenes évekbeli slágereket adott elő, majd a Pécsi Tudományegyetem Brass Band fúvós zenekara szórakoztatta a közönséget. Akik nem fáradtak el napközben, ők este aratóbálon mulathattak. Minden nagyon jól sikerült, az időjárás is a kedvünkben járt, remek idő volt. Számunkra ez mindig egy közös élmény – számolt be az aratónapról.

Idén tavasszal a borbírálat és a májusfa tűzés is elmaradt, amelyek szintén hagyományos ünnepek Kisszékelyben.

– Úgy döntöttünk, hogy idén nyáron mindent megnyitunk és minden rendezvényt megtartunk. Így a strand is látogatható már. Amivel még készülünk az idei nyáron, az egy motorostalálkozó lesz július 16. és 18. között, mely egy külső szervezésű program, s több mint húsz éve tartják minden évben községünkben a szervezők.

Augusztus végén lesznek a Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa emléknapok, melyet szintén megtartunk, ahol többek között filmvetítés, irodalmi műsor, helyismereti séta és tánc­est is várja az érdeklődőket. Szeptember 4-én pedig országos futóverseny lesz nálunk, amelyre bárki jelentkezhet, aki szeretne. Négy táv közül lehet választani, a leghosszabb harminc kilométeres lesz, valamint lesz még huszonkettő, tizenegy és egy hat kilométeres táv is. A futásra becsléseink szerint körülbelül háromszázötven résztvevőt várunk majd – egészítette ki Pajor Ágnes.