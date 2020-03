Kitüntethetnek rendőrt, tűzoltót vagy polgárőrt is

– Egységes rendeletbe foglaltuk az elismerő és kitüntető címeket – mondta lapunknak Porga Ferenc polgármester. – Nem változtattunk a Dísz­polgár, a Pro Urbe, az Érdemes Pedagógus és a Dr. Várady János-díjakon. A kitüntetésre érdemes fiatal tehetségeknek, tanulóknak, sportolóknak, ifjú művészeknek a körét kibővítettük. A rendőrségi munkatársak és a polgárőrök mellett már tűzoltóinkat és a katasztrófavédelem területén dolgozók munkáját is van lehetőségünk elismerni. A „Tamási Város Közösségéért” címen pedig adományozható kitüntetés közösségi munkáért civil magánszemélynek és szervezetnek egyaránt.

A „Tamási Város Közösségéért” cím jogossága a példaértékű közösségi értékteremtő, értékmegőrző tevékenység, a kiemelkedő munka.

Szintén új elismerés a „Tamási Ifjú Tehetsége”, amelyet a tanulás, a sport, a művészet, a tudomány, a kultúra terén kimagasló eredményt elért, huszonötödik életévét be nem töltött fiatal kaphat.

A „Tamási Város Biztonságáért” cím tűzoltóknak, rend­őröknek, polgárőröknek, közrendvédelmi feladatokat ellátó személyeknek adható. A címre a város rendőrkapitánya, tűzoltóparancsnoka, a polgárőrség vezetője, civil és egyéb szervezetei, a képviselő-testület vagy állandó bizottságának tagjai tehetnek javaslatot. A „Tamási Város Sportjáért” címmel a város testnevelésében és sport­életében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy tüntethető ki. Feltétel, hogy legalább öt éve folyamatosan a városban levő sportegyesület tagja legyen, és országos vagy nemzetközi szinten kiemelkedő sport­eredményt érjen el. A „Tamási Város Közszolgálatáért” díj közszolgálati tisztviselőnek, közalkalmazottnak vagy munkavállalónak adható.

A „Tamási Város Érdemes Pedagógusa” címmel a város javát szolgáló pedagógusok tüntethetőek ki. A „Dr. Várady János-díj” annak adományozható, aki a városban az egészségügyi vagy a szociális területen kiemelkedő munkát végzett. A „Pro Urbe Tamási” emlékplakett személynek és közösségnek is adható, feltétele a város fejlesztésében, a társadalmi, a szociális, a kulturális, a gazdasági élet bármely területén végzett hasznos munka. A „Tamási Város Díszpolgára” elismerő cím adományozható annak, aki a város és lakossága érdekében kiemelkedőt alkotott a kultúra, a művészetek, a gazdasági vagy a társadalmi élet bármely területén.

Egy igazi sztárt, Osvárt Andreát is kitüntették már

Ismert magyar sztár is szerepel a tamási kitüntettek között. Osvárt Andrea modell, színésznő 2008-ban kapta meg a Pro Urbe díjat. A város honlapján azt írják róla, bárhol is járt a világban, mindig megemlítette, népszerűsítette Tamásit, ahová sok minden köti. Mint ismert, ott töltötte a gyerekkorát, ám gimnáziumba már Pécsre járt. Mindenesetre kitüntetésének az évében „Tamási Arcaként” segítette a város idegenforgalmi kiadványainak népszerűsítését. Egy évvel korábban pedig ő volt az „Év felfedezettje” Olaszországban, ahol Afrodite-díjat kapott. Később is zsebelt be nemzetközi elismerést, például az olasz Arany Glóbuszt. Együtt forgatott Brad Pittel és Robert Redforddal a Kémjátszma című filmben. Egyik legismertebb főszerepét a Megdönteni Hajnal Tímeát című magyar filmben játszotta, amit 2014-ben mutattak be.