Kiválóan helytálltak az iskolák Tamásiban

A digitális oktatásban szerzett tapasztalatokról egyeztetett az intézmények igazgatóival Porga Ferenc, Tamási polgármestere. Ennek eredményeként készített beszámolóját saját közösségi oldalán tette közzé. Mint írta, az bebizonyosodott, hogy a város intézményei képesek ilyen rendkívüli helyzetben is biztosítani az oktatást. A most szerzett tapasztalatok jól jöhetnek a jövőben is, legyen szó épületfelújításról, vagy bármilyen körülményről, mely a gyermek fizikai jelenlétét akadályozza az iskolában. Beszéltek arról is, hogy milyen feltételekkel tud együttműködni a városvezetés és az iskolák a nyári időszakban a gyermekek felügyeletében. Végül köszönetet mondott az iskolaigazgatóknak és a pedagógusoknak.

Borítóképünk illusztráció