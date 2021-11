Kiválóság díjat kaptak a jól tanuló gyermekvédelmis fiatalok

Egy sorstárs személyes példáját idézte az igazgató. Testvérpár is jutalomban részesült. Szerepel a tervek között a kezdeményezés kiszélesítése.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

Huszonkilenc felső tagozatos, illetve középiskolás diák várta izgalommal a múlt héten péntek délután a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna megyei központjában, hogy átvehesse a Kiválóság díjat. Az elismerésben részesült gyermekekben három dolog közös: mindegyikük jó tanuló, valamennyien Tolna megyeiek és egyikük sem a saját családjában nevelkedik, hanem nevelőszülőknél él.

A gyermekvédelmi szervezet éppen azért hozta létre a kimagasló tanulmányi eredményért járó díjat, hogy a sajátos helyzetben lévő diákok teljesítményét jutalmazza. A tervek szerint a jövőben elismerik majd a kiváló tanulók mellett a sportban vagy művészeti tevékenységben tehetséges gyermekeket, és a közösségi munkában kiemelkedőket is.

– Miért is érdemes tanulni? – tette fel a kérdést a népes hallgatóság előtt Szécsényi Sándor, a szolgáltató Dél-Dunántúli területi igazgatója. – Erre a kérdésre személyes példájával válaszolt egyik sorstársatok, egy nagylány, aki nehéz szakmai vizsgák előtt állt nemrég – folytatta a vezető, majd elmesélte, hogy a szintén állami gondoskodásban nevelkedő fiatal sokat tanult a megmérettetésre, és végül minden tárgyból ötösre vizsgázott. A gratulációnál ő kapta a leghangosabb tapsot. Érezte, hogy ez azért történt így, mert büszkék rá a tanárai és a társai, ami nagyon jó érzés volt a számára. – Higgyétek el, hogy akik most itt ülnek veletek, a nevelőszüleitek és a testvéreitek, ugyanilyen büszkék rátok – mondta a díjazottaknak a gyermekvédelmi szakember.

Az egyik Tolna megyei kiválóság, Mánn Annamária testvéreivel együtt nevelőszülőnél él, Faddon. A hetedikes nagylány rendre bemutatkozik a Szent Ágota minden rendezvényén. Bűvészkedéssel nevezett a májusi Ki Mit Tud?-ra, ahol az egyéb kategóriát meg is nyerte, de lehetett rá számítani a napközis táborban is, ahol testvéreivel, Tiborral és Zsuzsikával együtt segített. Most is élt a gyermekvédelmi szolgáltató által felkínált lehetőséggel.

– Az év végi bizonyítványunkat lefotóztuk, ezt nyújtottuk be a felhívásra – ismertette a jelentkezés menetét. – A lényeg az volt, hogy a tanulmányi átlagnak négyes és ötös között kellett lennie. Teljesítettem ezt a feltételt, Tibor ugyancsak jól tanul, így mindketten megkaptuk a jutalmat. Nagyon örültünk neki – mondta a Kiválóság díj átadásakor Annamária, aki hozzátette: jelenleg a faddi általános iskolába jár, de már foglalkoztatja a továbbtanulás gondolata. Szekszárdra, a vendéglátó és turisztikai szakképző iskolába szeretne jelentkezni, szakács szakra.

Minden gyermeket tanulásra sarkall Nemcsak a kiváló eredményt elért tanulókat köszöntötték, hanem a nevelőszülőket is. Így másokkal együtt a faddi Heronyányi Jánosnét, aki nagyon büszke a nála nevelkedő Mánn testvérekre. Hárman vannak, Annamária, Tibor és a legkisebb, a másodikos Zsuzsika. Egyébként neki is jutott szerep a díjátadón: verset mondott. – Öt éve vagyok nevelőszülő, és minden gyermeket tanulásra sarkallok – osztotta meg egyik fontos alapelvét Heronyányi Jánosné. – Nagy öröm számomra, hogy olyan gyerekeket nevelhetek, akik szorgalmasak, jó tanulók. Hiszek abban, hogy így könnyebb lesz megvalósítani az álmaikat. A négyes feletti tanulmányi átlagot elért fiatalok az eredményüktől függően rendkívüli zsebpénzt kaptak a szolgáltatótól kimagasló eredményük elismeréseként. A diákok az anyagi jutalom mellett könyvet, pólót és oklevelet is átvehettek az ünnepségen.

Borítókép: Heronyányi Jánosné és Mánn Annamária a szekszárdi rendezvényen