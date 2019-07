Klíma teszi kellemessé mostantól a várakozást

A lengyeli önkormányzat és az orvosi rendelő is klímaberendezést kapott a hónapban, tájékoztatta portálunkat Antal János alpolgármester. Mindezzel egy régi probléma oldódott meg, az orvosi rendelőt ugyanis a nyári hőségben nem nagyon tudták lehűteni, csupán ventilátorral.

Amint az alpolgármester tájékoztatott, az önkormányzati hivatalban a nyári meleg számos kellemetlenséget okozott. A hőség a mindkét épületben dolgozókat, a hivatal ügyfeleit és az orvosi rendelésre érkező betegeket is megviselte egy-egy kánikulai napon. Az új klímaberendezéseknek köszönhetően ez a gond mára megoldódott. Az új berendezések nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak, így a télen is nagy hasznukat vehetik.

Antal Jánostól megtudtuk azt is, hogy a lengyeli óvoda, amelybe huszonegy kisgyermek jár, a jövő hónapban körülbelül három hétre leáll. Az intézmény a teveli Szivárvány Óvodához tartozik, így oda tudják átvinni a gyerekeket a szünet idejére.

Az önkormányzat jelenleg egy kellemes feladaton is dolgozik: ezekben a hetekben zajlik a szeptember hetedikei falunap előkészítése.