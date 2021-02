Kóborló, csaholó ebek miatt kért segítséget egy olvasónk

Tavasz közeledtével beindul a kutyák biológiai órája, szökősebbé válnak, így előfordulhat jó néhány kóborló eb az utcákon. Tamási olvasónk ezért kért segítséget. Arra volt kíváncsi, mitévő legyen, ha kóborló ebbel találkozik, de a szomszédjából hallatszó hangos kutyaugatással kapcsolatban is tanácstalan volt.

Nincs olyan ember, aki szereti a bosszúságot, a napi megszokott életet felborító dolgokat, amelyek mások számára semmiségnek tűnhetnek.

– Már nyolcvannégy éves ember vagyok, öt éve pusztult el a kutyám, gyászolom a mai napig. Azonban nem látom szívesen azt a négy-öt ebet, amelyek az utcánkban kóborolnak. Tudomásom van arról is, hogy a mellettünk lévő lakótelepen etetik is az összeset. Alig merem elhagyni az otthonomat, és mintha tavaly nyár óta mit sem változott volna a helyzet.

– A kutyák nagyon ugatnak, méghozzá a szomszédok állataival kórusban. Amikor egyszerre hét kutya zendít rá, nem tudunk pihenni a feleségemmel. Öregek vagyunk már, számunkra mindez csendháborítás, zaklatás. Támogatást sem nagyon tapasztaltunk, a szomszédaink segítőkészség híján vannak. Azt mondták, hogy azt csinálnak otthon, amit akarnak, de mi mondtuk nekik, hogy ez nem igaz. Kértük őket, hogy zárják el a kutyáikat, csináljanak valamit, hogy legalább ne ugassanak, de azóta sem történt semmi – mondta.

Majd így folytatta: akkora lármát csapnak, hogy azt már emberfeletti teher elviselni. Hozzátette: ő már ott tart, hogy ha meglátja egy kutyának akárcsak a fényképét is, rosszul lesz.

Szakemberektől megtudtuk: a tavasz közeledtével számítani kell arra, hogy beindul a kutyák biológiai órája, és úgymond szökősebbé válnak. Vannak ebek, amelyek havi rendszerességgel szöknek el gazdáiktól. Ezek a négylábúak sajnos valóban csatangolnak az utcákon, és mire a hívásra kiérkezik a gyepmester, addigra általában már nem lehet őket megtalálni, sok esetben a kutyák közben haza is érnek.

Arról nem is beszélve, hogy attól még a gyepmesterek munkáját ki kell fizetni, hiába is tűnik értelmetlennek. Érdemes tudni, hogy a kóbor kutyák esetében bejelentés szükséges ahhoz, hogy bármi is megváltozzon. Mindenre van megoldás. Például, ha az állat folyamatosan ugat, az ebtartási problémákra utalhat, amely esetben szintén lehet intézkedni.

A tamási önkormányzat lapunkat úgy tájékoztatta, hogy ők az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel kötött szerződés alapján gondoskodnak a gyepmesteri feladatok ellátásáról. Ha nem ismert a kóborló kutya gazdája, akkor az önkormányzat feladata azok befogása a település közterületeiről.

Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az ebet visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. A gyepmester az általa befogott állatokat a polgármesteri hivatal munkatársának jelenti, majd a székesfehérvári telephelyre szállítja.

Amennyiben a befogott jószág rendelkezik regisztrált transzponderrel, azaz csippel, a gyepmesteri telep munkatársai felveszik az eb tulajdonosával a kapcsolatot. Transzponder nélküli eb esetén az eb tulajdonosa igazolja a tulajdonosi viszonyt, és ezt követően kiválthatja a kutyáját. A polgármesteri hivatal ügyintézőjénél be kell mutatnia az eb érvényes oltási könyvét.

A befogás összesített díját az önkormányzat részére kell befizetnie. A befizetés, valamint az oltási könyv tartalmának igazolását követően a polgármesteri hivatal ügyintézője kitölti az eb kiváltásához szükséges nyilatkozatot. Ha igazolni tudja a befogott kutya érvényes oltását, oltási költség nem merül fel. Azonban, ha a négylábú oltása hiányzik vagy már nem érvényes, akkor az eb tulajdonosának oltási költséget kell fizetnie. A négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért a telep dolgozói minden befogott ebet – amely nem rendelkezik azzal – ellátnak ezzel a beazonosítást segítő eszközzel.

A gyepmesteri telephelyen az ebet tizennégy napig válthatja ki a gazdája. Ezt követően a befogott eb az állatmenhely tulajdonába kerül. Ha az eb tulajdonosa ezután szeretné visszavenni a kutyáját, azt csupán az állatmenhely örökbefogadási folyamata és előírása szerint teheti meg. Helyszíni bírságot kaphatnak a gazdik a közterület-felügyelőktől ezekben az esetekben: ha a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja.

Természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja. Szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja, vagy vendéglátóüzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére, játszótérre beengedi, illetve beviszi, kivéve, ha segítőkutyáról van szó.

A tetemek elszállításának is szabott díja van Még a tavalyi díjak szerepelnek a sikeresen befogott ebek, de macskák tekintetében is Tamási hivatalos honlapján. Az összegyűjtött állatok darabonként a következő költséget jelentik: ezerhétszázhatvan forint. A tetem begyűjtése a következőképpen alakul: tíztől harminc kilogrammig ezerkilencszázkilencven forint, harminctól ötven kilogrammig kétezer-ötszáz forint, ötventől hatvanöt kilogrammig háromezer-ötszáz forint. A kiszállási díj száztíz forint kilométerenként. Az első tizennégy napi eb-, macskatartás díja négyezer-ötszáz forint. A tizennegyedik napot követően a kutya-, macskatartás díja háromezer-ötszáz forint naponta. A rendkívüli orvosi költségeket a vállalkozó jogosult továbbhárítani. Lapunk több olyan panaszról is tud, amelyek arra vonatkoznak: az állattulajdonosok nem találják állataikat, amelyek sokukhoz nem is kerülnek vissza. A szokásos ügymeneteken túl érdemes tisztában lenni azzal is, hogy egy állat elvesztése hatalmas fájdalmat okoz. Erre is fel kell készülnie a felelősségteljes, állataikról gondoskodó gazdiknak.

Borítóképónk: A kóbor kutyák az utcákon félelemben tartják az embereket (képünk illusztráció)