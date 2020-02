Kocsi Klára Ilona nyerte meg az egymillió forintos utalványt

Átvették nyereményüket a Tolnai Népújság 2019-es Mozaikkereső nyertesei. Az országos játékot másodszor szervezték meg, mondta Finta Viktor, a Népújság főszerkesztője az értékes nyeremények átadásakor.

Kocsi Klára Ilona Németkérről vehette át az egymillió forintos Edenred utalványt. Jónak találja a játékot, minden évben játszik, de soha nem gondolta volna, hogy nyerni is fog. Más játékokon csak apróbb nyereményekben részesült, csokoládéra vagy egy liter üdítőre tett szert. A jelentős összegnek a család is nagyon örült. Klára régóta előfizető, de egyébként is ismeri a Tolnai Népújságot, hiszen huszonegy évig postai kézbesítő volt.

A tengelici Buják Imre egy laptopot vihetett haza. Tulajdonképpen a neje vett részt a játékban. Karácsonyra megjöttek az unokák, és az asszony a nagyobbik, tízéves lányunokára bízta, hogy folytassa a kivágós-ragasztós játékot. Korábban nem vettek részt efféle nyereményjátékon. Amióta van az újság, azóta – egy év megszakítással – előfizetők.

A szekszárdi Simon Péter is azt nyilatkozta, hogy a nejével közösen játszottak. Reménykedtek a nyereményben, mely ezúttal egy robotporszívó volt. Régi Népújság-előfizetők, több évtizede. Szimpatikusnak találja, hogy környezetünkről van benne szó, a helyiekről és a megyeiekről, és vannak érdekes hírek.

Cseh László tolnai lakos nyerte a wellnesst. Ha van lehetőség, általában játszik, de még soha nem nyert semmit, úgyhogy amikor a nevét meglátta, roppantul örült. Nem szokta feladni. Most az egész család boldog. A lapot öt évtizede olvassa. Amíg aktív dolgozó volt, munkahelyén forgatta nap mint nap, tizenkét éve lett előfizető. Tetszik neki az újság összetétele, a mellékletek is. Mindenevő: a sporttal kezdi, de elolvas mindent.

Sebestyén András egy konyhai robotgép gazdája lett. Korábban nem nyert ilyen játékon, természetesen a családja is örül. 1976 őszén került Závodra, azóta mindig jár nekik a Tolnai Népújság. Általában hátulról halad visszafelé, a sport nagyon érdekli. De a megyével kapcsolatos egyéb dolgok is, hiszen itt laknak.