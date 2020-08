Kolduló zenész volt, mielőtt  a Rajkó zenekar prímása lett

Jövőre lesz hetvenéves Varga Gyula. Csodagyerekként tartották számon, a Rajkó zenekar prímása volt. Tizenéves korától gyűjti a hegedűket. Ma már ismert vállalkozó, aki csak szabadidejében muzsikál.

– Hány éves korában fog hangszert egy csodagyerek?

– Valóban csodagyereknek tartottak – mondja Varga Gyula –, a Dunántúli Napló újságírója kis Paganininek nevezett, amikor hat-hétévesen megnyertem egy tehetségkutató versenyt. Akkor már Pécsen laktunk, s odajöttek értem Pestről, egy Warszawával, hogy meghívjanak a Rajkó zenekarba. Egyébként én már háromévesen hegedültem. Nem szépítem a dolgot, kolduló zenész voltam a tehetségkutató előtt. Apámat bebörtönözték, mert ’56-ban levert valahonnan egy vörös csillagot, s nekünk jobb volt elhagyni Mindszentet. Ez egy Csongrád megyei falu, Hódmezővásárhely mellett. Sok jó muzsikus került ki onnan, rokonságban álltunk a Lakatos családdal is.

– Mit jelentett az, hogy kolduló zenész?

– Hajnalban keltem, és az ötórás vonaton játszottam, kölcsönkért hegedűvel az utasoknak. Kaptam egy kis pénzt, csirkecombot, ezt-azt. Mondtam is anyámnak, hogy milyen jó annak, aki tud adni. Ezt később se felejtettem el, s amikor jól ment a fuvarszervező, utazásszervező vállalkozásom, támogattam a sportot, a kultúrát, meg a szegényeket, pénzzel, szállítással, melegétellel. Tudom, milyen a nincstelenség. Tizenegyen voltunk testvérek, és anyámmal együtt tizenketten éltünk egyetlen szobában Pécsen, amikor apánk még börtönben ült.

– De a Rajkó zenekarhoz való csatlakozással változott a helyzet.

– Persze. És eleinte nagyon tetszett minden. Próbák, fellépések, saját hegedű, sikerek. Csak aztán észrevettem, hogy míg mi egy tányér krumplis tésztát kapunk fizetségül, mások meggazdagodnak rajtunk. Tizennégy éves koromig voltam a Rajkó zenekar prímása, kaptam egy oklevelet arról, hogy képzett művész vagyok, és elkezdtem a saját utamon járni. Aminek nem volt köze a zenéhez. Mert úgy láttam, hogy a muzsikus élet nem elég jövedelmező, meg sértett is ez a „Húzd rá, cigány!” stílus, amivel gyakran találkoztam.

– Merre indult tovább?

– Vissza Pécsre, bevállaltam mindenféle alkalmi munkát, és hetente annyit kerestem – szénhordással, vagonkirakással –, mint más egy hónap alatt. Nemcsak anyagilag, fizikailag is megerősödtem 16–17 éves koromra. Bokszoltam a PVSK-ban, és ifjúsági bajnok lettem. Amikor Pécsen szerepelt egy vándorcirkusz, nagy bajba kerültek, mert meghalt az a motoros artistájuk, aki a Halálkatlan című számban szerepelt. Én elvállaltam, hogy betanulom a produkciót: felmenni, lejönni egy spirális pályán, nem volt veszélytelen. Csakhogy egy nap odajött anyám, aki úgy tudta, hogy állatetetőnek szegődtem a társulathoz, és keresett valami miatt. Éppen gyakoroltam, s amikor meglátta, hogy honnan jövök le, csak arra hagyott időt, hogy levegyem a bukósisakot; már zúgott is a pofon. Így ért véget a cirkuszi karrierem, pedig ott jó pénzt fizettek volna. Aztán nekiálltam a jogosítványszerzésnek. Minden kategóriából levizsgáztam, még 16 kerekes rakétahordozót is vezethetek. Egy fuvarozóvállalathoz kerültem dolgozni, Zileket készítettem fel vizsgáztatásra. Az igazgatónak megtetszett a szorgalmam, és maga mellé vett sofőrnek a céges Volgára.

– Azért végleg ugye nem szakadt el a zenétől?

– Nem. Elvégeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát is, de többnyire csak szabad­időmben hegedültem, különböző zenekarokban. Dobolni is megtanultam, billentyűsökön is játszom. Szekszárdra is a zene révén kerültem: a Szarvas csárdába jártunk bonyhádiakkal, aztán jött a lakóhelyváltás. A Gemencben ez a csárda volt a politikai elit kedvelt helye. Kádár Jánossal is többször találkoztam, muzsikáltam neki, beszéltem vele. De közben kereskedelmi iskolát végeztem, s egyre inkább a vállalkozás ügyei kötöttek le. Idekerülésemkor mindent elvállaltam, úgy, mint annak idején Pécsen. Amikor megépült a húsipari vállalat, az irodaház felső szintjének ablakairól kellett lekaparni a rákötött betonszemcséket. Leereszkedtem egy kötélen, és hat emelet magasságban végigtakarítottam az ablakokat. Pár évvel később már a vállalat fuvarozója voltam, huszonöt teherautóval, tizenkét busszal és négy kamionnal. Amikor bejöttek az amerikaiak Taszárra, negyven busszal szállítottam a katonáikat, különböző helyszínekre. Szóval nem sok idő maradt a zenére. De egy trióban alkalmanként még játszom, Vadas Pállal és Bartkó Andrással, jazzt és régi melódiákat.

– S mindeközben eljutott a kölcsönhegedűtől a hegedűgyűjteményig.

– Az első hegedűm is a gyűjteményem része, ezért mondhatjuk, hogy tizenévesen kezdtem a gyűjtést. Kétszáznál álltam meg. Most már inkább az elajándékozás a jellemző, nem a gyarapítás. Vannak érdekességeim: négy Stradivari, egy Drakula-hegedű, meg egy olyan, amelyikkel Erzsébet királynőnek játszottak. Gyűjtök mást is: festményeket, veterán autókat. De a hegedűkkel bensőséges kapcsolatban állok. Amikor bemegyek abba a helyiségbe, ahol vannak, szinte érzem a régi hangszerkészítő mesterek és a régi, nagy muzsikusok jelenlétét.