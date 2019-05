Komolyabb incidens nem volt Tolnában a buszokon

Ma van a Közlekedési Kultúra Napja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az alapvető, helyes viselkedési normákra. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása szerint Tolnában idén jelentősebb incidens nem történt.

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Tolna Megyei Szolgáltatási Központjának igazgatóságától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a megye autóbuszvezetői az idén nem tettek jelentést meglepő eseményről vagy incidensről.

– Közvetlenül nem vezet a társaság nyilvántartást az ilyen esetekről, csak akkor, ha azok rendkívüli eseményhez társulnak, vagy reklamációt eredményeznek. Ilyen típusú reklamáció idén nem volt Tolna megyében – tájékoztatta lapunkat Dr. Simon Róbert jogi és humánpolitikai generalista.

Arról is beszélt, az utazást igyekeznek a lehető legkellemesebbé tenni. Az autóbuszvezető például minden esetben segítséget nyújt a táskák, bőröndök, szatyrok elhelyezésében az autóbusz csomagterében. Az esetleges tülekedés pedig elkerülhető, ha az utasok elővételben veszik meg a menetjegyet, helyjegyet. Van néhány alapvető szabály is, amit mindenkinek be kell tartani annak érdekében, hogy a többi utastársat ne veszélyeztesse, nyugalmát nem zavarja. Ezeket egyébként a társaság honlapján is közzétették. Dr. Simon Róbert példaként említette, hogy a buszvezető megtagadhatja a felszállást, ha az utas ittas, bódult, botrányosan viselkedik vagy más módon zavarja a többi utast a magatartásával. Akkor sem szállhat fel a buszra, ha veszélybe sodorja saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát.

A beépített, illetve felszerelt kapaszkodók az utazóközönség érdekét szolgálják, amelyet az utazás során, az autóbusz haladásakor, az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell. Fontos még, hogy minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította, vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el.

Azt is érdemes tudni, hogy a többi utas egészségét veszélyeztető, fertőző betegségen szenvedő ember nem utazhat a menetrend szerinti autóbuszjárattal.