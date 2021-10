Koncz Zsófia a Magánterületben

Bemutatta párját és beszélt édesapja emlékéről és a halála óta eltelt időszakról is a Magánterület stábjának Koncz Zsófia, Borsod-Abaúj-Zemplén megye hatos számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője.

A Magánterület stábja ezúttal Szerencsre látogat, Koncz Zsófia szülővárosába, ahol a képviselőt kíséri végig egy átlagosnak cseppet sem mondható napon.

A Hír TV sorozatának legújabb adásban betekintést nyerhetünk a vidéki élet kellemes oldalába, három megyéből érkeznek ugyanis lovasok a tiszatardosi fogathajtó versenyre, ennek apropóján pedig Koncz is nyeregbe pattan. Az ebédet a képviselőnő szülőházában tölthetjük, ahol beszélgetünk Edit nénivel, a család fogadott nagymamájával, aki ha kell, unokáinak vonattal hozza fel a húslevest Budapestre.

Az adás során komolyabb témák is szóba kerülnek. Zsófia beszél arról, hogyan dolgozta fel édesapja, Koncz Ferenc tragikus halálát, illetve arról, hogy ezt követően miért döntött úgy, hogy elindul a választáson és kiderül az is, mi történt az elmúlt másfél évben a térségben.

Szóba kerül az is, vajon tényleg a Fidesz „csodafegyverének” tartja -e magát – ahogyan megválasztása után nevezték, a tavaly októberi időközi voksoláson ugyanis az ellenzék közös jelöltjét győzte le.

Később bemutatja párját, Varkoly Ádámot is, akivel idén májusban vállalta fel a nagy nyilvánosság előtt is kapcsolatát. Párja szintén szerencsi kötődésű, családjának pedig a közeli Árpád-hegyen van pincészete. A fiatal szakember, aki Új-Zélandon is tanulta a szakmát, már több díjat is elnyert a boraival: 2017-ben például az év legjobb fiatal borászának járó Gál Tibor Emlékdíjat is kiérdemelte.

Az adás során szó esik még lokálpatriotizmusról, a vidék szeretetéről és vonzóerejéről, de kiderül az is, hogy Zsófia szabadidejében nem kevés hobbinak hódol. A Magánterület következő, vasárnapi adásában este 19:00-től Ambrus-Jobbágyi Zsófia műsorvezető Koncz Zsófiát kíséri végig egy napján.