Könnyebbé válik az ügyek intézése a kisfalvakban is

Hazánk számos pontján teljesíthet szolgálatot az a tíz kormányablakbusz, melyeket ma adtak át a RepTárban. Megyénk mellett Győr-Moson-Sopron, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Budapest egy-egy, míg Heves megye két vadonatúj ügyfélközponttal gazdagodott.

A keddi szolnoki átadóünnepség nyitó gondolatai között elhangzott, hogy a hivatali munkatársak az ügyintézésre felszerelt kisbuszokban Magyarország kilenc megyéjében kezdik meg az ügyfélfogadást, elősegítve ezzel a speciális helyszíneken, és a kistelepüléseken történő gyors, egyszerű ügyintézést.

– Nagy öröm, hogy ma tíz kormányablak-buszt adhatunk át Szolnokon – kezdte mondandóját Berkó Attila. Kiemelte, az elmúlt években jelentősen megváltozott az ügyintézői kultúra hazánkban, a gyors és hatékony ügyintézésre helyeződött a hangsúly. Ugyanakkor a megnövekedett ügyszámok ellenére is kiválóan teljesítettek a kormányablakoknál dolgozó munkatársak.

György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár ezután arról számolt be, hogy a jelenleg működő 304 kormányablak további fejlesztéseken esik majd át. – Mára több mint 2500 ügytípusban kereshetik fel az ügyfelek a kormányablakokat. Az infrastrukturális fejlesztések része, hogy az informatika terén is tartsuk a lépést a 21. század követelményeivel – mutatott rá.

Megtudhattuk, a lakossági ügyintézés terén a kormányablak-buszok különös jelentőséggel bírnak. A legtöbben okmányaik miatt keresik fel az ügyfélszolgálatokat. – A kormányablakok forgalmából tudjuk, hogy az ügyfelek 68-70 százaléka okmányügyeket intéz. Ez tavaly több mint 16 millió elintézett ügyet jelentett, és 14,5 millió megjelent ügyfelet. A mostani tíz kormányablak busz átadásával már az ország összes megyéjében jár majd ilyen eszköz.

– Amikor a vidéki élet fontosságáról beszélünk, s hogy a vidéki életszínvonalnak a városihoz kell közelítenie, akkor ehhez az is hozzátartozik, hogy az államnak a falvakban is jelen kell lennie – vette át a szót Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a buszok hadrendbe állítása az idősebb korosztálynak is könnyebbséget jelent majd.

A tárcavezető zárszavában arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyintézés nem csupán a mindennapokban, de a járvány idején is megfelelően működik. – A közigazgatás a járvány okozta válsághelyzetben is teljesít, plusz feladatokat lát el. Ennek megfelelően kell megbecsülni mindenkinek a munkáját, aki ma a közigazgatásban dolgozik – összegezte a miniszter.