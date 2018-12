Könyvet kérhetnek ajándékba

A karácsonyi kirakodók szomszédságában tartott sajtótájékoztatón jelentette be tegnap délután Ács Rezső polgármester és Veres Katalin, a Könyvszekér Egyesület elnöke, hogy az adventi időszakban jelentkezhetnek azok a rászorulók, akik ajándékba, vagy saját tulajdonba szeretnének egy-egy szép könyvet. Veres Katalin elmondta, egy éve jelentek meg először Szekszárdon a könyveikkel, a céljuk az volt, hogy az úgynevezett Z generáció tagjait rászoktassák az olvasásra, illetve azok a családok is jó és tartalmas olvasnivalóhoz jussanak, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy egy igényes könyvet megvásároljanak. A könyvszekér négy éve alakult, két magyar-történelem szakos tanár ötleteként. Minden műfajban kínálnak könyveket, jellemzően darabonként 300 forintos áron. Azóta több városban és a fővárosban is jelen vannak, sok a törzsvásárlójuk és kis kulturális pontként működnek az adott településen. Tavaly ajánlották fel az önkormányzattal való együttműködést, melynek az Olvasó Szekszárdért nevet adták.

Ács Rezső polgármester megköszönte, hogy tavaly Szekszárdra esett a választás és támogatta azt a kezdeményezést, hogy a családsegítő központ munkatársainak a segítségével a könyvek eljussanak azokhoz, akiknek másként nem jutna olvasnivalóra. A könyvszekér egy év alatt huszonötezer példányt értékesített Szekszárdon, ami nagyon magas szám.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS