Kőris- és hársfát is ültetnek Szekszárdon

Játszóterek közelébe is ültetnek azokból a vegyes fajtájú fiatal fákból, amelyeket az elkövetkezendő hetekben helyeznek el a megyeszékhely több területén. A kétszázhuszonkét darab, tíz fajtájú – köztük vérszilva-, kislevelű hárs-, nyírfa-, platán-, kőris – fa elültetésével az önkormányzat a globális környezeti problémák ellen szeretne tenni, egyben Szekszárd zöldfelületeinek arányát tovább növelni. A fák elültetéséről tegnap tartottak sajtótájékoztatót az önkormányzat Páskum utcai kertészeti telephelyén. Katz Zoltánné főkertész elmondta, a fák adottságainak ismeretében választják meg a kiültetés helyszínét.

Ács Rezső polgármester azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek akcióinak köszönhetően mostanra négyszáz helyszínen összesen háromezer-négyszázhuszonnégy fával és cserjével bővült a zöld területek aránya Szekszárdon.

– A Zöld Város Program során a betonburkolattal ellátott területeket is parkosítjuk. A célunk, hogy négyezerre növeljük városunkban az elültetett fák, cserjék számát, de év végre az ötezres nagyságrendet is elérhetjük. A közös ültetésekben a fiatalokra is számítunk – mondta a polgármester.

Kérik a lakosságot, a civil kezdeményezőket, hogy ha a város területein fát akarnak ültetni, egyeztessenek a város főkertészével és az önkormányzattal, valamint óvják a fiatal fákat. Mint elhangzott, Szekszárd város a saját költségvetéséből finanszírozza a kétszázhuszonkét fa kiültetésének költségeit, amely körülbelül hárommillió forint.