Környezetformáló erővel bírnak a méretes betűk

Általános tetszést aratott a kezdeményezés, amelynek végeredményeként Kakasd település neve nagyméretű és nem mellesleg egyedi betűkkel kirakva áll a falu határában.

Egy szó szerint látványos fotómontázsnak köszönhetően már a Holdat is meghódította a nagyméretű, fehér színű, nyomtatott betűkből álló Kakasd – pontosabban: KAKASD – felirat. Ez a helységnév a maga újfajta módján természetesen csak a község határában látható, és ha a legközelebbi bolygóról nem is, külföldről már érkeztek gratulációk. Helyben pedig elsöprő sikert aratott a kezdeményezés, mely a legnagyobb közösségi portálon eddig négyszáz ölelést, imádatot és tetszést gyűjtött be.

– Valóban, eddig csak elismerésben volt részünk – erősítette meg Schellné Simcsik Orsolya polgármester. – Maga a feliratozás ebben a formában egyébként nem előzmény nélküli, ugyanis láthatunk ilyesmit több helyszínen Magyarországon is. Világszerte a legismertebb a domboldalra helyezett Hollywood felirat.

A kakasdi változat ugyan jóval kisebb amerikai rokonához képest, de ez csak formai különbség. A községhez Szekszárd felől közeledve, a helységnév tábla után gyakorlatilag azonnal a szemünkbe tűnik a terméskő alapra erősített, nagyméretű betűk alkotta sor, mely a Kakasd nevet adja ki.

– Kő lábazatra épített, három rétegű, tömbösített, fehér lazúr festésű meranti fa, fémcsavarokkal betonba ragasztva – adott szakavatott leírást a szerkezetről a polgármester. – Méretüket tekintve a betűk mindegyike egyedi kivitelezésű, például az S betű hatvankét centiméter, de a D betű már nyolcvan centiméter széles. Ugyanis egymás mellé helyezve így adnak szép képet. A gyermekek ötleteikkel jeleskedtek egy meghirdetett rajzpályázat révén, utóbbiban pedig a felnőttek szorgoskodtak, például általános vasgyűjtéssel és a fém készpénzre váltásával. A betűket helyi vállalkozó készítette.

– Méltó módon üdvözölhetjük az átutazókat, avagy a hozzánk érkező vendégeket – jelentette ki Schellné Simcsik Orsolya, aki azt is közölte, hogy a felirat elhelyezésével még nincs vége a történetnek. Idővel helyi népművészeti motívumok is díszíthetik a betűket, melyek világítást is kaphatnak. A környezet rendezett parkká alakulhat, gondozott növényekkel és padokkal.

Nagy elismerés A legnagyobb közösségi portálon az eredményt bemutató fotó alatt egymást érik a méltatások. Az alább mellékelt sort a német partnertelepülés, Radibor volt polgármesterének elismerése zárja, de gratulált Kakasd többi testvértelepülése is. Elekes Ágota: – nagyon tetszik! Köszönetünk minden közreműködőnek! Jakab Éva: – nagyon szép és büszke vagyok a falunkra. Réti Andrásné: – gratulálok! Ismét gyarapodtunk, most egy gyönyörű Kakasd felirattal. Sebestyén István: – köszönöm! Vinzenz Baberschke: – gyönyörű! Nagyon várom a következő látogatásomat Kakasdon!

Borítóképen: Schellné Simcsik Orsolya a nagyméretű betűk előtt