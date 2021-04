Körözött személyt is találtak már a határban

Az elmúlt télen nem nehezítette a hó a külterületen, szőlőhegyen, tanyákon élők közlekedését, életét, és a mezőőrök dolgát sem. Utóbbiak naponta járják a környéket, őrzik a mezőgazdasági területeket, erdőket, figyelik a földutak, szurdikok, völgyek állapotát, ha vadkárt, lopást, szemétlerakást vagy bármilyen más jellegű problémát észlelnek, a tulajdonosnak, az önkormányzatnak vagy a rendőrségnek jelzik azt.

Nincs két egyforma nap a mezőőrök életében, akik járják a határt. Pakson négyen felügyelik a tizenkétezer hektáros területet, mondta Spiesz József, a mezőőrök vezetője. Három motorkerékpárjuk és egy terepjárójuk van.

– Mióta lekapcsolták a falopással üzletszerűen ügyködő tolvajbandát, azóta kicsit nyugodtabb a helyzet – vélekedett a vezető. Ez még ősz elején volt. Az akácerdőt vágták ki, a fákat meg értékesítették. Éjszaka jártak lopni, holdvilág idején. Spiesz József elmondta, a természetvédelmi területen is járőröznek. Itt gyakran találkoznak krosszmotorosokkal, kvadosokkal, akik mindannyian szabálytalankodnak, hiszen természetvédelmi területen nem lehetne motorozni. Az őszi vetések letaposása is nagy gond, ezeket az eseteket jelzik a tulajdonosoknak.

Az elmúlt télen ebben a körzetben tanyabetörés nem volt, viszont annál több volt az illegális szemétlerakás. Előszeretettel hordják ki a határba, az utak mellé a nagy műszaki cikkek dobozait, a gépjárművek műanyag karosszériáit, vagy az elhasznált gumiabroncsokat. Sajnos csak ritkán lehet rajtakapni bárkit is, ezt használják ki sokan.

Varga Pál a decsi szőlőhegyen, míg a társa a laposabb területen látja el a feladatát, összesen hétezer hektárt felügyelnek. Az idei téli időszak nyugodtan telt, még tanyabetörés sem volt, pedig három éve több mint húsz épületet törtek fel, és fosztottak ki a rablók. Úgy látszik, van foganatja annak, hogy folyamatosan járőröznek, hol egyedül, hol a körzeti megbízottal.

Az elmúlt két évben sokan költöztek ki Szekszárdról a szőlőhegyre, legalább harminc családdal tartják a kapcsolatot. Az új lakókat is felkeresik, bemutatkoznak nekik, és megbeszélik, hogyha a lakók bármi szokatlant – például idegen autót – látnak akkor jelezzék ezt feléjük. A kiköltözők többsége fiatal, akik a régi tanyákat viszonylag olcsón megvásárolták, és azt korszerűsítették, kandallót, kemencét építettek hozzá.

A nyugdíjasokat is ismerik, akik ugyan nem a decsi szőlőhegyen élnek, de naponta megfordulnak itt a tanyájuknál. Olyanra is volt már példa, hogy a tanyatulajdonosok valamelyike bent felejtette a kulcsot a zárban. Természetesen megpróbálták egyből értesíteni őt, és addig is, amíg a kulcsot nem tudták átadni a gazdájának, biztonságos helyen tárolták.

Faddon Éliás Attila másodmagával járja a határt. Ezen a környéken a falopások mellett a szemétlerakás a legnagyobb gond. Amióta viszont felszereltek több vadkamerát, azóta a tettenérés is gyakoribb. Éliás Attila elmondta, nagyon jó a kapcsolatuk a mezőőröknek – immár 15 éve – a tolnai rendőrőrssel, így egymás munkáját is segítik. Még az is előfordult, hogy körözött személyt találtak a határban.

Hivatalos személyként intézkedhet A megyében az önkormányzatok többsége – takarékossági okokból – nem foglalkoztat mezőőrt, pedig a puszta jelenlétük is visszatartó erejű. Elsősorban a tolvajok és az illegális szemétlerakás ad nekik munkát. Többek között Zombán, Tamásiban, Bátaszéken viszont a polgárőrök töltik be azt a szerepet, amit a mezőőrök korábban, de nekik nincs olyan hatáskörük, hogy önállóan intézkedjenek. A mezőőrök rendészeti feladatokat is ellátnak, fényképes igazolványuk, jelvényük van. Ötévenként tanfolyamot végeznek, majd vizsgát tesznek. Hivatalos személyként léphetnek fel azokkal szemben, akik megszegik a törvényt, ha szükséges, bilincset is alkalmazhatnak. Bár van fegyverük is, egy sörétes puska, azt az általunk megkérdezett mezőőrök egyike sem használta. Előfordult pedig, hogy a tettes késsel fenyegetőzött.

Borítóképünkön: Éliás Attila, faddi mezőőr elmondta, segítik egymást a tolnai rendőrökkel