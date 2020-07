Korszerűsítik az önkormányzati épületeket

Tolnanémedi két energetikai projekt alapkőletételén vett részt csütörtökön Süli János miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A sikeres pályázó a község önkormányzata volt, hamarosan a polgármesteri hivatal és óvoda, valamint a művelődési ház energetikai korszerűsítésére is sor kerül.

Az önkormányzat nyertes pályázatban a hivatal és az óvoda energetikai korszerűsítésének támogatási összege majd százhuszonegy millió forint. Ebből hőszigetelést, nyílászáró cserét, akadálymentesítést, fűtéskorszerűsítést végeznek, hőszivattyús és napelemes rendszert építenek ki. Ezek megvalósításával évente közel négymillió forint energiaköltség megtakarítást érnek el, tájékoztatta lapunkat a projekt menedzsere .

A művelődési ház energetikai korszerűsítésének támogatási összege közel százmillió forint. A projektelemek ugyanazok, az energiaköltség megtakarítása itt közel három és félmillió forint évente. Az alapkőletételen, amelynek a helyi óvoda udvara volt a helyszíne, Vígh László polgármester köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az elmúlt három évben sok pályázati konstrukcióban vettek részt, és több támogatást is megnyertek.

Az ünnepségen részt vett Süli János miniszter, aki köszöntötte a megjelenteket. Arról is beszélt, hogy tulajdonképpen egy kis erőmű alapkőletételén vesznek részt mindannyian, hozzátéve, ismét eljönnek majd akkor, amikor a „villanyóra visszafelé ketyeg”. Elmondta azt is, hogy a pandémia miatt a kormányzat megnövelte a pályázati kiírásokat, és örömét fejezte ki, hogy a Magyar Falu Programban egyre több polgármester egyre több pályázatot nyújt be. A Paks II. projekttel kapcsolatban közölte, hogy június harmincadikán benyújtották az eddigi legfontosabb mérföldkőnek tekinthető létesítésiengedély-kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz. A kérelem komplexitását érzékeltetve hozzátette: az elektronikus úton beadott kétszáznyolcvanháromezer oldal kinyomtatva egy tízemeletes háznak felelne meg. A kérelem elbírálására a hatóságnak tizenkét hónap áll rendelkezésére, amelyet három hónappal meghosszabbíthat.

Vígh László polgármester az esemény után lapunkat arról tájékoztatta, hogy a településen ez az eddigi legnagyobb beruházás. A támogatói okirat aláírása van még vissza a munkák elkezdése előtt, amelyre várhatóan még az idén sor kerül. Az energetikai korszerűsítés során évente közel nyolcmillió forintos összeget a tervek szerint a községben további javításokra, felújításokra fordítják majd.

Az esemény ünnepi fogadással zárult, amelyen ott voltak a projekt megvalósulásán dolgozó szakemberek is.

Borítóképünkön: Horváth János, a kivitelező cég képviselője, Vígh László Tolnanémedi polgármestere, Süli János miniszter, Flaisz Ágoston és Korompay Márk a Planet Consulting Magyarország Kft képviselői (balról jobbra)