Köszöni a szekszárdiak helytállását Ács Rezső

Egy rendhagyó időszak lezárásaként, rendhagyó hétértékelőt tartott pénteken Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Ezúttal ugyanis nem a mögöttünk hagyott hét történéseiről, hanem a pandémiás időszakról adott összefoglalót.

Márciusban a törvényalkotás lehetővé tette a rendeleti döntéshozatalt helyi szinten is. Mivel a megyeszékhelynek akkor még nem volt erre az évre költségvetése, az első döntés annak elfogadása volt – mondta Ács Rezső polgármester. Hozzátette: ezt mielőbb meg kellett tennie, mert csak így lehetett forrást biztosítani a járvány elleni védekezéshez szükséges kiadásokhoz. Ugyanakkor kiemelte, hogy az önkormányzaton belül létrehoztak tíz munkacsoportot a megfelelő döntések meghozatala érdekében, valamint a bizottságoknak is javaslattételi jogot adott, és az esetek nagy részében azok alapján határozott. Emellett az utolsó közgyűlésen felállt a helyi operatív törzs.

Az oktatási rendszer teljesítményét és a szülők helytállását példaértékűnek nevezte a városvezető. Arra is kitért, hogy vannak családok, ahol a számítógép és az internet hiánya gördített akadályt az otthoni tanulás elé. Megoldásként helyi vállalkozások, civilek ajánlottak fel gépeket, az önkormányzat is vásárolt harminc darabot, a Tarr Kft. pedig a tanév végéig ingyen biztosított internet hozzáférést azoknak a családoknak, ahol erre szükség volt.

A cég a lakosság tájékoztatásában is segítséget jelentett. Mellettük a sajtó munkatársainak is köszönetet mondott Ács Rezső, amiért folyamatosan naprakész információkkal látták el a lakosságot. Ennek és az emberek fegyelmezettségének is köszönhető, hogy megyénkben alig volt fertőzött. A polgármester háláját fejezte ki a szekszárdiaknak, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozóknak, a társszerveknek és azoknak, akik felajánlásaikkal segítettek ebben a nehéz időszakban.

Arról is beszélt, hogy június 30-ig marad ingyenes a parkolás. Az utóbbi hetek azonban bebizonyították, hogy nemcsak bevételi forrást jelent a parkolódíj, hanem a forgalom szempontjából, a tumultus elkerülése érdekében is fontos a megléte. A közterület használat szeptember elsejéig marad ingyenes, kedvezve ezzel a vendéglátóhelyeknek, és bízva abban, hogy rövidesen Szekszárdra is visszatér a belföldi turizmus.

A városvezető kiemelte, hogy a fejlesztések nem álltak meg a járvány ideje alatt sem. Épül az ügyeleti központ, az uszoda, ötmilliárdot nyert a város infrastruktúra és kétmilliárdot az ipari park fejlesztésére.

Védőeszközöket raktározott el a város

Számadatokkal is szolgált Ács Rezső. Elmondta, hogy a házi segítségnyújtás során 8650 alkalommal léptek kapcsolatba idősekkel, ide értve annak a közel negyven önkéntesnek is a munkáját, aki többek között bevásárlással, postai ügyintézéssel, vagy éppen kutyasétáltatással könnyítették a nyugdíjasok életét. Szintén az idős korosztály számára mintegy 10 ezer adag ételt vittek ki, míg a gyermekétkeztetésben 14 700 adagot. Szekszárdiak összesen 871 napot töltöttek karanténban, és aki igényelte, annak arra az időre szálláshelyet biztosított az önkormányzat.

Az utcákat, a játszótereket, a buszmegállókat fertőtlenítették, az iskolákat, az óvodákat és az idősotthonokat ellátták védőeszközzel, az újranyitás előtt pedig fertőtlenítették azokat. Készülve egy esetleges második hullámra, kellő számú védőeszközt raktározott el a város.

Ács Rezső mindemellett kiemelte, hogy senkit sem bocsátottak el a hivatalból, és erre kérte az önkormányzati cégek vezetőit is.

Borítóképünkön: Ács Rezső foglalta össze az elmúlt hónapok történéseit a sajtó képviselőinek