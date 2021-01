Köszönik, jól érzik magukat a kisdedek

Nem okozott komolyabb gondot a koronavírus-járvány a tolnai családi bölcsődékben. A városban a közeljövőben megépül az önkormányzati bölcsőde, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a családi bölcsődékre ne lenne később is igény.

– Hála istennek, makk­egészségek a bölcsődéseink, betegség miatt egyszer sem kellett leállnunk – mondta a tolnai Törpi Tanya Alapítvány által üzemeltetett családi bölcsőde vezetője arra a kérdésünkre, hogy miként zajlik az élet a Covid-járvány idején az intézményben. Balogné Ezer Ildikó elmondta: a tavaly tavaszi kötelező, országos leálláson kívül csak egyszer kellett szüneteltetniük – nyolc napra – a szolgáltatásukat, mert egyik családtagjuk elkapta a Covid-fertőzést. Így ő és a férje, akivel ketten viszik a bölcsődét, kontaktszemélyként karanténba kerültek, de nem fertőződtek meg. A hozzájuk járó bölcsődésekkel pedig semmi gond nem volt.

Hasonlóan kedvező helyzetről számolt be a Csodavár Egyesület családi bölcsődéivel kapcsolatban Tegzes Szilvia, az egyesület vezetője. Mint mondta, ők egy gondozó Covid-gyanús tünetei miatt zártak be ez év elején tíz napra, de végül szerencsére senki nem lett beteg. Ezen a héten nyitottak újra.

Az önkormányzat évek óta támogatja anyagilag a családi bölcsődéket, illetve az érintett szülőket. Decemberben született önkormányzati döntés arról, hogy 2021-ben is a korábbiakhoz hasonló lesz a városi hozzájárulás.

Hogy a támogatás a későbbiekben hogy alakul, egyelőre nem tudni. Az önkormányzat ugyanis 2019-ben sikeresen pályázott egy új városi bölcsőde létrehozására. Erre a célra a település 457 millió forintot nyert. A beruházás előkészítése megindult, decemberben döntöttek a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról. Appelshoffer Ágnes polgármester nemrég arról tájékoztatott, hogy január végén, február elején dönthetnek a kivitelezőről és megkezdődhet az építkezés. A tervek szerint a városi bölcsőde kétcsoportos lesz, 24 férőhellyel.

Az intézmény idén még nem készül el, kérdés azonban, ha majd átadják, mi lesz a családi bölcsődékkel. Tekintettel arra is, hogy ha az önkormányzat fenntart egy saját bölcsődét, akkor továbbra is hozzájárul-e a családi bölcsődébe járó gyerekek költségeihez.

Balogné Ezer Ildikó ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt mondta, egyelőre nem tudja, mi lesz a családi bölcsődéjük sorsa. Ő a bölcsődén kívül az egészségügyben is dolgozik, de még az sem világos, hogy ott miként változnak majd a munkavállalási szabályok. Mindenesetre beszélt már olyan szülővel, aki úgy vélte, hogy lesznek, akik a városi bölcsőde elindulása esetén is a családit fogják választani, még ha többe is fog kerülni.

Tegzes Szilvia szinte biztos abban, hogy a családi bölcsődékre továbbra is szükség lesz Tolnán, a városi bölcsőde megléte esetén is. Véleményét egyrészt azzal indokolta, hogy ők folyamatosan maximális létszámmal működnek, és jelentős a várólistájuk. Másrészt az egyesület Bonyhádon is működtet családi bölcsődét. Abban a városban jelenleg is üzemel önkormányzati bölcsőde, amit ráadásul nemrég bővítettek. Ezzel együtt jól megférnek egymás mellett, sőt, kimondottan jó szakmai kapcsolatot ápol a két intézmény. Miért ne lehetne ez így Tolnán is?