Következetes munka és az ügyfelek magas szintű kiszolgálása

„Ahhoz, hogy a távközlésben három évtizedig versenyben maradjunk, folyamatos fejlesztésekre van szükség.” Ezt vallja Tarr János, az idén harminc éves TARR Kft. ügyvezetője. Vele beszélgettünk az elmúlt időszakról és némi kitekintéssel a jövőbeli tervekről is.

– A mára komoly sikereket magáénak tudó cég 1990-ben indult útjára. Milyen előzményekre lehet visszavezetni a cégalapítást?

– Egy kicsit korábbra kell visszanyúlni, ha a kezdeteket keressük – válaszolt Tarr János. – 1979-ben Bátán, ahol a család lakott, nagyon rossz vételi viszonyok voltak. Édesapám megkereste azt a helyet, ahonnan fogni lehetett a Kab-hegyi tévéjelet, s azt a templomtoronytól a házunkig kábelen levezette. Ezen felbuzdulva fogtunk bele később egy antennarendszer építésébe Szekszárdon. Az 1990-es cégalapítás idejére már jó pár antennahálózattal rendelkeztünk.

– A családi vállalkozásból mára egy több, mint háromszáz főt foglalkoztató nagyvállalat lett. Hogyan kellett átalakítani a működést ahhoz, hogy ezen a piacon évtizedekig megmaradjon a cég?

– Ugyan nagyvállalat vagyunk, de a napi működésünkben még sok nyoma van a családi vállalkozás jellegnek is. A feladatok rugalmas kezelése, a kihívásokra történő gyors reagálás és dolgozóinkkal fenntartott közvetlenebb kapcsolat mind azt szolgálják, hogy a többi nagyvállalattal szemben némi versenyelőnyt meg tudjunk tartani.

– A cég fejlődésével a termékpaletta is folyamatosan bővült. Milyen szolgáltatásokat nyújt ma a TARR Kft.?

– A kábeltévés szolgáltatás mellett nagy sebességű otthoni internetet és vezetékes telefont is kínálunk ügyfeleinknek. Előbbiek mellett dinamikusan fejlődik mobiltelefon szolgáltatásunk is. Ma már szolgáltatásaink mellé televíziót, mobil- és vezetékes telefont, tabletet és egyéb távközlési készülékeket is árulunk. Az előfizetői körünk is folyamatosan bővült. A cég ma jelen van nyolc megye több mint háromszázötven településén tizenhét ügyfélszolgálattal, ügynökhálózattal, értékesítési pontokkal, a hálózatot karbantartó felkészült műszaki személyzettel. Előfizetőink száma meghaladja a százezret.

– A TARR Kft. száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás. Miképpen tudják felvenni a versenyt a távközlési piac nemzetközi nagyvállalataival?

– Ahhoz, hogy versenyben maradjunk, folyamatosan fejlesztenünk kell. A távközlési piacon ez hangsúlyozottan így van. A pénzek nagy részét mi a fejlesztésbe forgatjuk vissza. Emellett következetes munkával, ügyfeleink minél magasabb szintű kiszolgálásával járulunk hozzá céljaink eléréséhez. Ebbe az is beletartozik, hogy meghallgatjuk előfizetőink igényeit és szolgáltatásainkat ezekhez az észrevételekhez igazítjuk. Cégünk egyik fontos alapelve, hogy az ügyfelek gyors és precíz kiszolgálása rugalmasan alkalmazkodjon a helyi viszonyokhoz.

– Mi vár a cégre a közeljövőben, milyen tervekkel vágnak neki a következő éveknek?

– Újabb célkitűzések, technológiai fejlesztések, a távközléshez kapcsolható legkorszerűbb szolgáltatások folyamatos felkutatása, fejlesztése és piacra bevezetése. Mozgalmas a jövőkép, sok a teendő, nincs idő megállni, mert hamar lemaradhatunk a versenytársakkal vívott versenyben. Azért néha szükséges egy kicsit mégis megállni, számot vetni az eddig elért eredményekkel és elgondolkozni azon, hogy merre érdemes tovább menni.