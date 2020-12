Közel hat mázsa adományt gyűjtött a Gyöngysor Alapítvány

Ötszázkilencvenöt kilogramm vegyes, tartós élelmiszert és édességet gyűjtött a rászorulóknak a Gyöngysor Alapítvány három nap alatt, azaz november 27-28-29-én. Tette ezt immár tizedik alkalommal, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött pályázati szerződés alapján.

– Sajnos a koronavírus és időkorlátozás miatt a tavalyi, kimagasló eredményt most nem tudtuk elérni – adott tájékoztatást Nagy Károlyné, az alapítvány elnöke. – A múlt esztendőben ugyanis kétezer-hatszázhúsz kilogrammot tett ki a tartósélelmiszer-adomány. Ezzel együtt is megállapíthattam ismét, hogy milyen sok jó ember él Szekszárdon! Még ebben a világjárvány sújtotta időszakban is jelesre vizsgáztak emberségből és adományoztak bőségesen. Célcsoportunkba a rászorultakon belül a Baka István Általános Iskola szerényebb sorú gyermekei, a rokkantak, kisnyugdíjasok, krízishelyzetben élő embertársaink tartoznak. Örömmel mondhatom, hogy olyan önkénteseink vannak, akik ezen az új gyűjtésen is csatasorba állították autóikat és feláldozták szabadidejüket, hogy így összefogva szebbé tegyék embertársaiknak a Karácsonyt.