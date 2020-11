Elsőáldozás tartottak a megyeszékhelyen, a Béla téri katolikus templomban szombaton délelőtt. Petkó Tamás plébános elmondta, közel hetven gyermek részesült a szertartásban, harmincan most szombaton, míg negyvenen egy héttel korábban. A járványra való tekintettel bontották meg a csoportot.

Az elsőáldozók felkészítésében nagy szerepet vállalt hit­oktatóként Janó Attiláné, Vali néni, aki elmondta, azok a gyerekek vesznek most részt az elsőáldozáson, akik az elmúlt tanévben fakultatív hit­oktatásra jártak a plébániára. Közülük sokan bíztak abban, hogy a szeptemberben hazánkban tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson lehetnek majd elsőáldozók, de ez a járvány miatt elmaradt. A plébánia most megadta azt a lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik nem akarnak tovább várni, hogy az első találkozás szentségét megtapasztalják az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal.

Szombaton délelőtt emiatt külön szentmisét tartottak a Béla téri templomban. A szervezők ügyeltek a járvány okozta veszélyhelyzetre, így ülésrendet is összeállítottak a családoknak. Kézfertőtlenítésről, szájmaszkokról is gondoskodtak és a szertartás előtti napon el is próbálták a történéseket, a dalokat, a Szentírásból és misekönyvből való felolvasást. Az áldozás is szájmaszkban történt, tenyérbe kapták az ostyát a gyerekek és a felnőttek is.

Janó Attiláné elmondta, közel száz gyermek járt hittanra, előkészítőre és a tervek szerint májusban is lesz majd elsőáldozás. Többen bíznak abban, hogy akkor már nagyobb családi körben ünnepelhetnek majd együtt. Az elsőáldozást szombaton Kárász Gábor atya tartotta.